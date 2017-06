Inauguran Escuela Taurina ‘Jorge Ávila’ en Cancún

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Cancún ya tiene su Escuela Taurina. Uno de sus principales objetivos, es el de impulsar a los nuevos talentos y de esta forma, Quintana Roo cuente con una figura en la llamada ‘fiesta brava’.

Al sencillo, pero emotivo acto protocolario en la Plaza de Toros, en la avenida Bonampak, asistió Héctor Orozco, en representación del matador, Jorge Ávila; el director, Amado Luna, y María Gayol, ésta última de Peña Península Taurina, entre otros.

También te puede interesar: ¿Quieres aprender a torear? Abrirán escuela en Cancún

Lupita López, invitada especial a la ceremonia inaugural, reconoció que ‘no es fácil caminar en esto’, pues de por sí entre hombres no se dejan pasar, entonces menos lo harán con una mujer’.

“Mi aportación será en conocimiento. Por ser mujer, quizá las niñas tengan más confianza en acercarse a mí y preguntarme algo. No me considero una maestra, aún tengo muchas cosas por aprender, el toro nunca deja de enseñar, pero tampoco estoy en ceros”, sentenció.

Aceptó ‘estar emocionada, muy feliz de ver que realmente se están concretando los sueños de muchos taurinos’.

“Ojalá y poco a poco crezca la Escuela. Cuentan con un elemento importante como director, ya que el matador, Amado Luna, no es egoísta en cuanto a conocimientos. Está innovando, pero sobre todo, le tiene mucho amor a la fiesta. Le encanta enseñar, es como una universidad, no hacemos nada si no tenemos a buenos maestros”, explicó.

La Escuela también contará con el respaldo de la Peña Península Taurina, pues además de reunirse para compartir su gran pasión, es la de hacer un frente común a través de una serie de iniciativas para la defensa y difusión de la tauromaquia.

Temple de acero

Lupita, confesó que en 27 años de carrera en los ruedos, ha sufrido tres cornadas, la más grave, ‘en toda la ingle, de 18 centímetros y 32 puntadas’, ya que las otras fueron en el glúteo y el muslo.

“Esa es la prueba que cualquier torero necesita para darse cuenta que es lo suyo. Si uno se levanta al primer aventón de una vaquilla, con más ganas, ese ya tiene el valor suficiente”, sentenció.

Advirtió a aquellos ‘anti-taurinos’ que ‘cada quien desde su trinchera, si hacemos bien nuestro trabajo, esto no va a morir’.

“Si hay gente a la que le guste pasarse al toro por la faja, como decimos en el argot, insisto, la ‘fiesta brava’ no morirá”, concluyó.