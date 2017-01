Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Padres de familia de una primaria de Chetumal, que recibió 1.5 millones de pesos para su rehabilitación a través del programa Escuelas al CIEN, denunciaron obras inconclusas.

La empresa les pidió firmar por trabajos inconclusos, ante ello, Raúl Armando Zapata Flota, presidente del Comité de Participación Social de la primaria Andrés Quintana Roo, indicó que no firmarán la obra como concluida, dado que es evidente el robo que están haciendo con el recurso asignado para el mantenimiento de la escuela.

“Nos llegó el programa escuelas al CIEN en el cual nosotros dimos una lista de lo que necesitaba. Se asignó millón y medio de pesos para rehabilitación y ahora el arquitecto nos dice que se terminó el dinero”, comentó.

El entrevistado añadió que la empresa constructora fue asignada por el Instituto de Infraestructura Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), para la rehabilitación y mantenimiento de baños, luminarias, ventiladores, herrería, pintura, entre otras reposiciones que le iban hacer a la escuela.

Trabajo irregular

Además, el Presidente del Comité de Participación Social, dijo que la constructora compra por mayoreo los artículos que reponen en la escuela y lo venden en un 200% más a su costo, ejemplo de ello, es que los ventiladores de 500 pesos, lo facturan en mil 500 pesos.

“Si no hay el 100% no vamos a firmar nada, no podemos comprometernos a avalar algo que para mí es un robo. Tenemos baños incompletos, sólo se impermeabilizó uno de los techos, no se cambiaron todas las luminarias ni ventiladores”, indicó Zapata Flota.

De acuerdo con el programa escuelas al CIEN, que muestra en su página oficial, a la institución se le asignó 1.5 millones pesos para la rehabilitación de la misma en beneficio de 401 estudiantes, los trabajos iniciaron el 11 de octubre del año pasado y debió entregarse el 25 de diciembre del mismo año.

Sin embargo, la constructora Servicios y Materiales Contractivos S.A de C.V, sólo ejerció 923 mil 004.20 pesos, según el informe del programa federal.