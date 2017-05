Espera Profeco queja contra la aerolínea Viva Aerobus

Alejandra Carrión / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) unidad Chetumal, sólo puede proceder contra las aerolíneas cuando se interpone la queja y de acuerdo con las políticas de cada empresa, se haya negado el servicio al usuario.

Zazil Rodríguez, encargada de la Profeco Chetumal, dijo que entre 2016 y los meses transcurridos en 2017, sólo ha recibido cuatro quejas de consumidores contra aerolíneas en Chetumal por negación del servicio y del pago por deterioro del producto.

También te puede interesar: Pierde su vuelo por llegar una hora antes

“Lo que hacemos es recepcionar la reclamación para efecto de llamar al representante y que le dé una solución a la parte consumidora. También hay que tomar en consideración que necesitamos acreditar la razón por la cual no pudo abordarse”.

Comentó que en caso de que la queja no sea imputable al consumidor, sino al proveedor, éste tendría que compensar al usuario con la devolución de la cantidad que pagó por el vuelo que no tomó o en caso de que sea imputable al consumidor, porque este no haya llegado a tiempo, no documentó, e incluso, que lleve pasaje prohibido marcadas por la Ley, pues el proveedor no tienen ningún tipo de responsabilidad.

“Aun así tenemos la obligación de respaldar al consumidor y el proveedor tendría que demostrar que el consumidor no cumplió”. Indicó que en Chetumal no se han presentado quejas formales contra la Aerolínea Viva Aerobus.

La tarde del lunes, una usuaria del servicio Viva Aerobus en el Aeropuerto de Chetumal, dejó sin vuelo a una persona de la Ciudad de México, quien llego a la capital días atrás para una fiesta familiar.

La mujer, relató que llegó con una hora de anticipación para documentar, pero los trabajadores de la aerolínea no dejaron abordarla, pues afirman que para documentar es necesario llegar con dos horas de anticipación y recibió trato insensible y poco amable del personal.

El vuelo llegó con 20 minutos de retraso. La pasajera y sus familiares tuvieron que comprar otro boleto con una aerolínea diferente, perdiendo más de tres mil pesos del costo del pasaje.