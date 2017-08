Suspenden bares y confiscan alcohol en Cancún y Playa

Agencia

PLAYA DEL CARMEN.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) , informó que verificadores sanitarios, junto con personal de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, realizaron un operativo que incluyó 31 visitas de verificación a establecimientos de Playa del Carmen y Cancún, que derivaron en la suspensión de actividades de dos comercios y el aseguramiento de 344 litros de bebidas alcohólicas.

En un comunicado, la Cofepris señaló que “como resultado de este operativo se suspendió actividad en el bar “Fat Tuesday” por falta de aviso de funcionamiento y por no garantizar el origen y la inocuidad de algunas bebidas alcohólicas que se encontraban en garrafas de 20 litros con etiquetado y marbetes que no correspondían al producto original. En este negocio fueron aseguradas bebidas alcohólicas y concentrado de frutas por falta de especificaciones de lote, caducidad vencida, falta de identificación, presentación y etiquetado no autorizado”, informa el portal de López Dóriga.

Agregó que el operativo “permitió identificar a una empresa que elabora bebidas alcohólicas y las suministra en la región, la cual al momento de ser verificada presentó malas prácticas de fabricación, por lo que fueron asegurados cerca de 40 mil litros de bebidas alcohólicas”.

Asimismo, detalló que se suspendió actividad en la barra de bebidas alcohólicas del Lobby Maya Kukulkán por incumplir las “condiciones sanitarias, fuga de agua, instrumentos de medición de temperatura sin desinfectar, tapa del registro de drenaje con movimiento y presencia de producto desinfectante sin identificación. En este sitio se aseguraron bebidas alcohólicas por caducidad vencida y falta de etiquetado”.

La Cofepris destacó que entre 2010 y 2017 se han realizado “más de 200 operativos de vigilancia sanitaria en los que se han asegurado 5 millones 307 mil 495 litros de alcohol irregular a nivel nacional”.