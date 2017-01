Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Si tus planes de ir a practicar inglés a Estados Unidos están en riesgo por las medidas del nuevo presidente de dicho país, Donald J. Trump, los ingleses te dicen: ‘keep calm and go to London’.

Instituciones del Reino Unido y México ofrecen numerosas oportunidades para estudiantes que solicitan becas y otras formas de financiamiento para sus estudios, informa el sitio web del British Council, en cuya página podrás acceder a todos los programas de apoyo que ofrecen: www.britishcouncil.org.mx

Algunas sólo cubren estudios de postgrado, otras cubren el costo de determinadas materias, mientras que otras únicamente están disponibles para instituciones específicas.

Mientras Donald Trump cierra sus puertas a los mexicanos, la semana pasada durante una manifestación en Londres se invitó a los migrantes a viajar al país, informa el portal web El Debate.

Fue durante la toma de protesta de Trump en Washington cuando Londres capturó la atención de las cámaras de todo el mundo luego de mencionar que los migrantes mexicanos serán bien recibidos en su ciudad.

'Construyamos puentes y no muros', fueron algunas de las frases que los activistas mostraron para crear una conciencia ciudadana y apoyar a quienes resulten afectados por las nuevas leyes de Donald.

Los ciudadanos ingleses quieren dejar claro a Donald Trump que entre los seres humanos no deben existir fronteras ni divisiones, por lo que desean ser hospitalarios con los migrantes.