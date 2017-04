Desplazan productos chinos al sector artesanal

Alejandro García/Enviado Especial/SIPSE

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- El Fondo Nacional de Artesanías (Fonart) no cuenta con una estadística real de la afectación que tiene el sector artesanal con respecto a los productos chinos y que no son artesanías, pero para resolver la problemática se deberían de resolver otras situaciones que tiene que ver con aranceles y permisos, declaró durante su ponencia la directora de comercialización de Fonart, Claudia Walls Walls.

“Estadísticamente, con dato duro, no cuento con esa información, pero estamos muy conscientes de la problemática y no es tan sencillo, el problema se tiene que resolver desde muchas perspectivas, el cuidado arancelario para la importación y los permisos de importación o exportación, de la piratería, y también hay un tema de tipo didáctico que tiene que ver con la educación, es decir, si se le enseñara al público a valorar la calidad de los productos que compra, entonces diferenciaría que el suvenir como es un llaverito para Fonart eso es una manualidad, no es una artesanía porque no está hecho con productos típicos ni tradicionales, son industrializados”, señaló.

Cuando una persona se lleva estos productos no se está llevando una artesanía, entonces cada entidad debería implementar estrategias para que el público en general, no sólo el turista internacional, reconozca el valor la artesanía como lo que es, dijo, y agregó que por supuesto que son más caras pero lo valen, porque es un valor cultural.

En cuanto a la promoción artesanal, señaló que se hace con mucho esfuerzo y con mucha pujanza en cada uno de los estados, “Fonart tiene una campaña permanente de promoción, porque nuestra responsabilidad es federal y cada uno de los estados tiene su propio programa de promoción y difusión; hay sinergias con el sector turístico para promoverlo no sólo la artesanía, sino los destinos turísticos que tienen artesanía en sí mismos”.

Las “Artesanías y juguetes tradicionales” es la actividad productiva de mayor tamaño en el sector de la cultura, comprende actividades como cerámica, textiles, alfarería, cestería, madera, metalistería, lapidaria, cantería, vidrio, cerería, cartón y papel, talabartería, peletería, así como dulces tradicionales, y generó 91 mil 612 millones de pesos del Producto Interno Bruto, esto es más que lo que generaron en su conjunto, las artes escénicas, espectáculos, artes plásticas y la industria editorial.

“Respecto a los 91 mil millones que produce la venta artesanal en el sector de cultura que es lo que arrojo la encuesta no hay una división entre el gasto del extranjero y el nacional, pero a groso modo el gasto del turismo nacional es 85% contra el 15% del visitante extranjero, y seguramente en los destinos de sol y playa debe ser más alto porque hay más turismo en los destinos de sol y playa que en cualquier otro”, declaró.

En cuanto al gasto, de cada 100 pesos que gastan los hogares en bienes y servicios culturales, 44 son destinados a la adquisición de artesanías. Este gasto es 13 veces mayor al que realizan los visitantes extranjeros por el mismo concepto. Por su parte, el gobierno en su conjunto, contribuye con el 14% del gasto total por concepto de adquisición en artesanías.

Por otro lado y en relación con la información facilitada por la Organización Mundial del Turismo, un billón de personas viajaron durante el 2016 y se proyecta que para el 2030, lo harán 1.8 billones de personas. El 7% de las exportaciones mundiales se deben al turismo y 1 de cada 11 empleos se generan en el sector turístico, el 10% del Producto Interno Bruto mundial corresponde a este pujante sector que contribuye al crecimiento global, a la inclusión social y a la protección de las fortalezas culturales y naturales. En este sentido, el turismo no sólo ha sido un motivo de la recuperación económica de muchos países, sino que ha contribuido de manera vital en la creación de empleos, consideraciones ambientales y de protección, alivio de los índices de pobreza y el entendimiento y apreciación de las diferencias culturales entre los países.