Llega el evento más caro al Teatro de la Ciudad de Playa

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Aunque el director de Cultura, Renán Guillermo González, sostiene que el costo para echar a andar el Teatro de la Ciudad es de alrededor de 15 mil pesos por función, hoy se anunció el Espectáculo Jarocho, el cual pretende vender boletos entre 600 y mil 200 pesos, que lo convierte en la puesta en escena presentada, más cara hasta el momento.

El director de Cultura, justificó también la realización de un evento religioso en el auditorio del centro cultural para la siguiente semana, lo que generó inconformidad en la comunidad artística, aunque con opiniones desde el anonimato, pues temen ser vetados en futuros apoyos culturales.

Respecto al evento religioso, dijo: “Se les está prestando las instalaciones como cualquier otro grupo social (…) la responsabilidad de una institución democrática incluyente es no ver credo, partidos, colores, pues no se puede hablar de un orden democrático e incluyente”.

Pocos eventos artísticos

Sin embargo, desde la perspectiva de los artistas locales, estas acciones se malinterpretan debido a que hay un menor número de eventos artísticos en comparación al mismo lapso del año pasado, lo cual incluso, reconoció Guillermo González, quien atribuyó la baja al reacomodo de la Dirección de Cultura y la creación del Instituto de Cultura.

Artistas que prefirieron mantener el anonimato, opinaron alrededor del uso de espacios destinados a la cultura para realizar eventos religiosos: “Creemos que no se pueden usar esos espacios, a pesar que se diga que no hay ningún problema. No es falta de tolerancia, al contrario, cada cosa en su lugar y más si hablamos que se está haciendo poco por el fomento artístico –cultural”.

Ayer fue una jornada marcada por el anuncio de eventos artísticos, como el Espectáculo Jarocho, el cual se presentará el 14, 15 y 16 de abril, con costos de entre 660 pesos y los mil 200, lo que lo convierte en la puesta en escena más cara presentada en el Teatro de la Ciudad.

En conferencia de prensa, los organizadores indicaron que se rentó el teatro para este espectáculo, aunque no dieron a conocer costos, sin embargo, el director de cultura indicó que cuesta alrededor de 15 mil pesos poner a funcionar el recinto en cada función, y cuenta con casi 750 butacas.