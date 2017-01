El funcionario defendió al gobierno actual al que se le ha tachado de no ejercer acciones contundentes. (Adrián Barreto/ SIPSE)

Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- En los próximos días un nuevo pull de ex funcionarios que acompañaron el gobierno de Roberto Borge Angulo serán denunciados por actos que se presumen constitutivos de delitos cometidos en detrimento del erario público desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), Vip Saesa y el Sistema Quintanarroense de Comunicación social (SQCS).

“Se van a presentar nuevas denuncias, ya concluimos las auditorías que se están integrando las denuncias formales con las copias certificadas y los documentos soporte que llevan”, adelantó Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Función Pública.

Según el funcionario, esas denuncias se presentarán ante la Fiscalía General de Estado una vez que queden integrados los expedientes; una está vinculada con el SQCS al que se le asignaron de manera extraordinaria recursos por “cientos de millones de pesos” y que no tienen el soporte documental de en qué fue gastado o canalizado.

El caso de Vip Saesa tiene que ver con dos contratos de comodato y pagos de viáticos y salidas que no tienen claro el beneficio para el gobierno del estado, mientras que en Sedaru encontraron también irregularidades en el manejo de igualmente “varios cientos de millones de pesos”.

Las denuncias serían presentadas en contra de ex funcionarios que ocuparon cargos directivos de primer y segundo nivel, aunque no fueron dados a conocer por Rafael del Pozo.

Acciones contundentes

Sin embargo, el funcionario defendió al gobierno actual al que se le ha tachado de no ejercer acciones contundentes en contra del gobierno de Borge Angulo por el presunto saqueo del erario, y el hecho de que aún hayan tendido resultados por las denuncias ya presentadas no significa que no los habrá.

“Las denuncias de procesos administrativos de responsabilidad donde buscamos restituir los recursos, y los que son de carácter penal atienden a la naturaleza del hecho y los plazos son distintos: los de casos administrativos e irregularidades que no son por patrimonio tienen prescripción de un año, la de carácter resarcitorio tienen una prescripción de tres años y las penales se basan en el código penal”, explicó.