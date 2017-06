Ex funcionarios de Othón P. Blanco sienten pasos en la azotea

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Al menos tres ex funcionarios del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, entre ellos Eduardo Espinosa Abuxapqui, quien fungió como presidente municipal, solicitaron el amparo de la justicia federal para defenderse de actos judiciales a nivel local.

El amparo más reciente refiere al expediente 389/2017 promovido contra actos del Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal por Claudia Maricela Granados Méndez, quien desempeñó el cargo de Directora de Obras Públicas del Ayuntamiento.

También te puede interesar: Avanza reforma constitucional Anticorrupción

El recurso fue presentado el pasado 14 de junio ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal, mediante el cual se combaten actos del Juez de Control que habría emitido órdenes de aprehensión, detención, captura y presentación.

En ese caso el Juzgado Federal, determinó conceder la suspensión provisión a favor de la ex funcionaria, quien no podrá ser aprehendida.

“En el caso de que las órdenes de aprehensión, detención y captura, hubiesen sido dictadas por un delito que no implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que la quejosa no sea detenida, con motivo de las órdenes de reclamadas”, señaló el acuerdo.

En su oportunidad, las autoridades municipales encabezadas por Luis Torres Llanes, dieron a conocer la presentación de diversas denuncias penales en contra de diversos ex funcionarios, derivada de la situación económica en la que dejaron la administración.

Otros que mantienen trámites de amparos son Eduardo Espinosa Abuxapqui contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Nuevo Sistema Acusatorio, Unidad de Delitos Contra la Vida y Salud de las Personas, ante el Juzgado Primero de Distrito con el expediente 382/2017.

“Es una técnica que utilizamos mucho como un recurso exploratorio, para ver si hay expediente iniciados por la autoridad”, explicó una fuente consultada.

El otro, Jorge Aguilar Cheluja, ex secretario general del Ayuntamiento también contra Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia; el trámite se realizó ante el Juzgado Sexto Distrito con el expediente 101/2017.