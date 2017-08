Ex funcionarios desviaron $11 mil MDP en dos años

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Ex funcionarios de siete dependencias del Poder Ejecutivo (incluyendo VIP Saesa) y de siete ayuntamientos desviaron, en dos años, más de 11 mil 800 millones de pesos, reveló la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo).

En conferencia de prensa, Manuel Palacios Herrera, quien funge como auditor interino y busca ser el titular, acompañado por legisladores locales, anunció que se interpondrán, en total, 27 denuncias penales que involucran a 84 ex funcionarios, incluso, algunos actuales.

Con 15 años al interior de la Aseqroo, reconoció que esas irregularidades son detectadas año con año, pero se escudó argumentando que la decisión de denunciar, o no, es del titular en turno. A pesar de las irregularidades de las que fue testigo, dijo que no ‘renunció porque, en ese momento, solo contaba con ese trabajo’.

Doce de esas denuncias, mencionadas en la conferencia, fueron presentadas la semana pasada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que otras 15 serán remitidas en los próximos días. Los desvíos y daños a la hacienda pública del estado y los municipios fueron detectados durante la revisión extraordinaria de la Cuenta Pública 2015 y ordinaria de la Cuenta Pública 2016.

Según el reporte de la Aseqroo, cuatro mil 787.4 millones de pesos de daños, denunciados penalmente, ocurrieron en el ejercicio fiscal 2015; cuatro mil 087.9 millones de pesos más fueron en 2016; mientras que dos mil 941.8 millones fueron en ambos ejercicios. El 96% correspondió a dependencias del Gobierno del Estado.

El de mayor monto corresponde a la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) con tres mil 375 millones de pesos, de los cuáles, derivadas de dos denuncias, una por mil 853 millones y otra por mil 522 millones.

En ambos casos están denunciados 17 ex funcionarios, que fueron encabezados por Luis González Flores y Germán Parra López, quienes ocuparon los cargos de Secretario y Subsecretaría de Agricultura, respectivamente.

En el caso de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el monto total es de tres mil 262 millones de pesos, desglosadas en tres denuncias; la primera, por 982 millones (17 ex funcionarios), la segunda por 706 millones (siete ex funcionarios) y la tercera por 574 millones (17 ex funcionarios). Por desvíos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado corresponden dos denuncias contra tres ex servidores públicos, una por mil 055 millones de pesos y otra por 506 millones.

En el caso del entonces Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), ahora Agencia de Proyectos Estratégicos, señalado por el remate de predios propiedad de Gobierno Estatal, la denuncia penal es por mil 444 millones de pesos, en contra de cinco ex funcionarios.

Entre 2015 y 2016, en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), la Aseqroo detectó desvíos y daños por 784.4 millones de pesos, que derivarán en dos denuncias penales, una por 706 millones de pesos contra dos ex funcionarios y otra por 5.8 millones de pesos contra seis personas. Las otras dos entidades donde están programadas denuncias penales son VIP Servicios Aéreos Ejecutivos con 619 millones de pesos contra nueve personas y la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) con un monto de 332.2 millones contra cuatro personas.

Los restantes 437.4 millones de pesos en desvíos fueron detectados en siete municipios; el de mayor monto correspondió a Isla Mujeres con 146.7 millones de pesos que derivaron en dos denuncias penales; una por 79.1 millones y otra por 67.6 millones contra cinco personas.

Le siguió Tulum con desvíos por 134.5 millones de pesos; las denuncias fueron una por 120.4 millones y la segunda por 14.1 millones contra cuatro personas, entre ellas el ex presidente, David Balam Chan.

Los otros municipios donde fueron denunciados ex funcionarios son Solidaridad por 88.4 millones, contra siete personas, entre ellas estarían los ex presidentes municipales Mauricio Góngora Escalante y Rafael Castro Castro.

En el caso de Puerto Morelos, municipio de reciente creación la denuncia fue por 28.2 millones de pesos contra siete personas; En Lázaro Cárdenas fueron denuncias cuatro personas por 9.3 millones; cinco más en Othón P. Blanco por un desvío por 2.8 millones; mientras que en Cozumel son señaladas dos personas por 1.3 millones.