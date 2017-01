La protección a los ex servidores públicos se otorgará hasta por un tiempo igual al que estuvo en funciones. (Eddy Bonilla/ SIPSE)

Benjamín Pat/ SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A partir de abril, el ex gobernador Félix González Canto tendrá que costear el sueldo de sus escoltas, porque el Estado ya no lo hará, confirmó Francisco López Mena, secretario General de Gobierno.

En abril próximo González Canto cumplirá seis años de haber concluido el cargo de Gobernador del Estado de Quintana Roo (periodo 2005-2011), posterior al cual tuvo acceso automático a la prerrogativa.

El artículo 53 de la Ley de Seguridad Pública señala que la protección a los ex servidores públicos se otorgará hasta por un tiempo igual al que estuvo en funciones, prorrogable por un término igual, en tanto el interesado acredite ante el comité correspondiente que subsista la necesidad.

Cumplirá seis años de haber concluido el cargo de Gobernador del estado.

Para López Mena dicha necesidad y justificación ya no existe, porque además se trata de un Senador de la República, y cuenta con recursos para costear los gastos relacionados con su seguridad.

“No tiene derecho a nada después de que el plazo haya vencido. La evaluación es que no habrá autorización adicional, precisamente porque se trata de un Senador”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con datos recabados, González Canto tiene al menos 15 elementos de seguridad cuyos salarios son costeados por la Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo viáticos para viajes fuera del lugar de residencia.

“El número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex servidores públicos, no será mayor de la mitad de los que contaban mientras desempeñaron el encargo, detalla el artículo 54 de la ley respectiva.

Rodolfo Del Ángel Campos, titular de la Secretaría de Seguridad Pública se comprometió a entregar el dato exacto sobre el número de elementos de seguridad de los funcionarios que cuentan con protección, pero después ya no tomó las llamadas.

Servicio de escoltas

Además del ex gobernador Félix González Canto, también gozan de servicio de escoltas el ex gobernador Roberto Borge Angulo y familia así como Arturo Álvarez Escalera, ex fiscal.

La asignación de protección es a través de un Comité de Autorización de Escoltas a Ex Servidores Públicos, encabezada por el Secretario General de Gobierno.