Con la detención de Borge, la justicia toma su cause: diputada

TULUM, Q. Roo.- La justicia está tomando los cauces adecuados con la aprehensión del ex gobernador Roberto Borge, afirma la diputada federal Patricia Sánchez Carrillo, quien destaca el estado de desastre que dejaron los demás gobiernos que antecedieron al ahora ex gobernador preso. Esperamos que se denuncie ya que hubo también participación de los gobiernos municipales y cámara de diputados locales en este saqueo al estado, añadió.

A un año del gobierno estatal, dijo que las cosas poco a poco van cambiando “ya que nadie trae una varita mágica para cambiar el estado de desastre que dejaron tanto “Beto” Borge como los gobierno anteriores la economía del estado”, agregó.

Apuntó que ahora hay una gran expectativa, “es motivo de júbilo ver que la justicia está tomando cauces adecuados; el trabajo que hace la Interpol, la Fiscalía nacional para buscar la detención y aprehensión del ex gobernador en conjunto con el trabajo del Fiscal del Estado”.

Forman parte también de este caso que involucra al ex gobernador Roberto Borge Angulo, los expedientes que se integran de las demás dependencias, “Ya que no hay una sola que tenga números negros, todos están en alerta roja, en todos lados hubo desfalcos, robos, se cometió la mayor ratería de todas las generaciones gubernamentales que han pasado”, expresó.

Gobiernos municipales

“Esperamos que no solo se detenga, se denuncie porque hubo también participación de gobierno municipales, del poder judicial, de los diputados locales y a todos lo que se les tenga que detener que les detenga que se hagan formales investigaciones” sobre el caso, sostuvo.

“Cuando veamos que todo regresa al patrimonio del estado, entonces vamos a decir que las cosas se están haciendo muy bien”, adelantó, mientas tanto, señaló que “Todavía no está extraditado a México y ya hay gente pensando que va a salir libre, yo creo que las evidencias de los robos que empezaron por su familia, serán determinantes”, y agregó que es una vergüenza que alguien que ayer fue la primera figura del estado, alguien de respeto “hoy sea un ladrón, un preso, un delincuente que despojo a todo el estado”.

Agregó que espera que haya juicios políticos por parte de los diputados locales, “sabemos que Borge no actuó solo, sabemos que Borge no actuó solo, sabemos que tiene una camarilla que lo ayudó y que hoy son personas que tienen muchísimo dinero, multimillonarios puedo dar nombre, no es el momento pero todo la gente los conoce”. No le pusieron un alto y hoy está preso.

Por lo pronto los diputados federales por Quintana Roo trabajan, se solidarizan con los gobiernos municipales para que las cosas salgan mejor, abundó.