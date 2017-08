Desvíos en nóminas dañan a burócratas, están a punto de perder sus casas

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Dos ex empleados del Gobierno del Estado, están a punto de perder su vivienda porque la administración de Roberto Borge Angulo, no pago el Infonavit o Fovissste del último año y medio, instancias que han iniciado juicios hipotecarios para embargar las viviendas.

Héctor Pérez Rivero, presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Chetumal, informó que lleva el caso de dos personas que están a punto de quedarse sin hogar. Sin embargo, tienen conocimiento que el Fovissste prepara 50 casos para ejecutar el juicio hipotecario para recuperar las viviendas.

“Estamos llevando dos asuntos, ambos en el Fraccionamiento Las Américas, la tesitura de esta problemática estriba en el hecho de que las personas han dejado de pagar sus créditos.

La situación es que estas personas fueron despedidas y aunque entraron al seguro de desempleo que es de cuatro meses, ya pasaron otros cuatro meses sin que esta persona haya podido pagar sus mensualidades. Entonces les llega un requerimiento del Juzgado de Cancún, porque ahí está la jurisdicción para hacer la demandan”, comentó.

Los juicios hipotecarios se tramitan por la vía oral y son rápidos, es decir, te emplazan, llega la fecha de audiencia y en la contestación de demanda se tiene que meter pruebas, lógicamente esas pruebas son fundamentales y son los pagos que se hayan realizado al Fovissste.

“El problema, es que el Gobierno del Estado dejó de pagar esos créditos y las persona no tenían el conocimiento, según ellos no tenían atrasos, porque el tiempo que laboró le descontaron en tiempo y forma los mil 800 pesos que pagaba para su casa”.

Explicó que fueron 18 meses, después que se dieron cuenta de que no había pagado el Gobierno, adicional a los cuatro meses de seguro de desempleo y los cuatro que no ha podido pagar porque no consigue trabajo.