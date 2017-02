La mayoría de los procedimientos contra ex servidores públicos son por el incumplimiento de obligaciones. (Foto: Eddy Bonilla)

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de la Gestión Pública (SGP), mantiene abiertos alrededor de 200 expedientes de procedimientos administrativos contra ex funcionarios del gobierno estatal anterior, por irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones.

Rafael del Pozo Dergal, titular de la dependencia, comentó que independientemente de las 14 denuncias penales promovidas contra ex servidores públicos, también se siguen procedimientos internos que pudieran derivar en sanciones administrativas directas.

“Hay más expedientes en el ámbito administrativo que denuncias penales. En este momento estamos en el proceso de instrucción de los expedientes, allegándonos de los elementos, citando a los ex funcionarios. No tengo el número pero si es una gran cantidad de personas que han sido citadas”, destacó el entrevistado.

Recientemente fue citado ante la Secretaría de la Gestión Pública al ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien no se presentó a la cita establecida por la autoridad estatal. Todos los procedimientos vigentes son en contra de ex servidores públicos de la administración estatal o en su caso, que iniciaron la administración.

Uno de los ejemplos, Luis Armando Hoil Be, quien hasta mediados de diciembre se desempeñaba como subsecretario de Política y Control Presupuestal de la Sefiplan, y quien como parte de los procedimientos de responsabilidad administrativa, fue separado del cargo.

“Estamos citando a todos los que recibieron observaciones en sus actas de entrega recepción”, mencionó Del Pozo Dergal.

No cumplieron

La mayoría de los procedimientos de responsabilidad administrativa refieren al incumplimiento de sus obligaciones relacionadas con programas, proyectos, asignación o liberación de recursos, entre otros.

En el caso de exservidores públicos, algunas de las sanciones, facultadas para la Secretaría de la Gestión Pública, están la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Adicionalmente, se puede establecer la recuperación de bienes, a través de créditos fiscales por medio de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).