Inauguran exposición fotográfica ‘Esencia del vuelo’

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ayer por la noche, se presentó en la Galería Rolando Arjona de la Casa de la Cultura la exposición fotográfica “Esencia del vuelo”, de la artista Irene Nava Licona, quien desde 2006 ha generado material fotográfico digno de ser admirado.

“Con esta exposición estoy compartiendo algo muy diferente a mi estilo fotográfico, ya que desde el 2006 en mis exposiciones individuales y colectivas había usado la técnica de fotografía en macro que es pre-visualización de fondo de campo, esto significa ver el detalle de las cosas, pero en esta ocasión mi propuesta está más relacionada con el paisaje”, comentó la artista en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo.

Durante la entrevista, la artista visual compartió que logró estas fotografías algunas mañanas de la estación de invierno del año pasado, ya que salía con una amiga a hacer deporte en una parte de la zona hotelera, y que allí descubrió a una majestuosa ave que estaba volando bajo, por lo que se sorprendió y empezó a hacer algunas tomas fotográficas.

“Me llamó tanto la atención que me acerqué más y me di cuenta que era el águila pescadora, normalmente esas aves se dejan ver en invierno por las mañanas, desafortunadamente aquí en Cancún aún no hay la suficiente cultura de preservación de estos maravillosos animales, y por eso destruyen muchos nidos sin reflexionar que son parte de la fauna de nuestro Estado”, expresó la entrevistada.

Por su parte, la directora de la Casa de la Cultura, la licenciada Marcela Torres, comentó durante su intervención en la inauguración de la muestra, que estaban muy contentos con esta exposición.

“Bienvenidos a la Casa de Cultura Cancún, su casa, nuestra casa, estamos contentos con la inauguración de esta muestra fotográfica, porque para fotografiar cosas relacionadas con la naturaleza yo siempre he dicho que se requieren dos cualidades, una es la paciencia para esperar el momento adecuado y otra, tener un ojo experto para captar el objetivo en movimiento, que no es tan fácil y me parece que Irene lo logra muy bien”, finalizó.