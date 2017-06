Exregidores, en la mira por violar el Bando de Buen Gobierno

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Los exregidores Emilio Tamargo Navarro y Leonardo Jerónimo Mayo desahogan pruebas para evitar ser inhabilitados.

Extraoficialmente trascendió que ellos dos incurrieron en la misma omisión que el expresidente Rafael Castro Castro, y al igual que él podrían resultar también inhabilitados una vez que se termine el desahogo de pruebas que justifiquen la no presentación de su declaración.

La inhabilitación para Jerónimo Maya está prácticamente en puerta, mientras que Tamargo Navarro presentó como alegato su ausencia en la ciudad por cuestiones de salud, no obstante que no ha presentado certificados médicos que avalen sus dichos.

Independientemente de lo que resulte de lo anterior, la Contraloría también puede imponer otras sanciones tanto para ellos dos como para el resto del Cabildo que incurrió en la violación al Bando de Gobierno al haber aprobado la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento para una empresa privada.

“Los regidores anteriores están siendo citados en caso de haber sido omisos al momento de votar la concesión, con relación a que el Bando de Buen Gobierno prevé que no debió concesionarse el agua potable”, dijo en entrevista Cristina Torres Gómez, presidenta municipal.

Aunque no son los únicos exservidores públicos a quienes se han citado y que podrían resultar inhabilitados, los regidores sí serían los que calificaría el Cabildo como última instancia municipal, como ocurrió el pasado viernes con el expresidente municipal Rafael Castro Castro, quien en un año no podrá ocupar cargos públicos por no haber presentado su declaración patrimonial en tiempo y forma.

El Bando de Gobierno, en su artículo 45, establece que “no podrán ser motivo de concesión a particulares los Servicios Públicos siguientes: I. Agua potable, drenaje alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales (…)”, y pese a esa prohibición, el 8 de diciembre del 2014 el síndico, el presidente municipal, Mauricio Góngora Escalante, y todos los regidores, salvo Laura Beristáin Navarrete, aprobaron la concesión.

Actualmente, de todos los que fungieron como regidores la pasada administración, solo Beristáin Navarrete y Orlando Muñoz Gómez desempeñan cargos públicos, como diputada y regidor de Solidaridad, respectivamente; Roberto Méndez Portales estuvo durante cerca de un mes representando a la Secretaría de Educación, pero fue destituido la semana pasada.

Cabe apuntar que ese hecho constituye tanto faltas administrativas que pudieran dar pie a inhabilitaciones, así como a la posible comisión de delitos del índole penal que pudieran general demandas judiciales, como lo adelantó anteriormente la misma presidenta municipal y cuyos procedimientos se encuentran en desarrollo.

Extraoficialmente se sabe que fue Rafael Castro el funcionario a quien se inhabilitó un año el pasado viernes, luego de que el Cabildo ratificó el fallo de la Contraloría por no presentar sus declaraciones patrimoniales en tiempo y forma.

Lista de Cabildo que avaló la concesión:

- Mauricio Góngora Escalante, presidente

- Emmanuel Hedding Medina, síndico

- María del Carmen Cruz Zúñiga, primera regidora

- Carlos Alberto Dzib Magaña, segundo regidor

- Úrsula del Carmen Cauich Ramayo, tercera regidora

- Lucas Medinilla Ramírez, cuarto regidor

- Jesús Pastor Martín Medina, quinto regidor

- Graciela Falcón Cruz, sexta regidora

- Emilio Manuel Tamargo Navarro, séptimo regidor

- Maricruz Escudero Rodríguez, octava regidora

- Roberto Méndez Portales, noveno regidor

- Orlando Muñoz Gómez, décimo regidor

- Gabriela Andrea Barquet Juárez, onceava regidora

- Rubén Darío Rodríguez García, doceavo regidor

- Víctor Manuel Sosa Santoyo, catorceavo regidor

- Leonardo Jerónimo Mayo, quinceavo regidor