CANCÚN, Q. Roo.- “Creo que una excelente opción para hacer llegar a los niños son los libros”, afirmó la escritora de cuentos infantiles Leticia Flores Delfín, autora cancunense que para este 2017 llevará a reimpresión sus más recientes libros de fábulas.

“Mis libros cuentan historias con valores, son personajes que viven retos y ponen en juego sus miedos, hablan de cómo los enfrentan, cuáles son sus herramientas para hacerlo, si lo hacen solos o acompañados, de aventuras extrañas y divertidas, de eso hablan mis libros”, explicó la autora de “La araña patona”, “Los pacientes del señor Búho”, “La palmera locochona” y “El lobo filósofo”, libros que volverán a la imprenta gracias a la excelente recepción que han tenido tanto a nivel escolar como comercial.

“Son libros editados de manera independiente, libros que llevo conmigo a las escuelas donde me invitan a leerlos en voz alta, una actividad que realizo con mucho gusto porque la reacción de los pequeños es extraordinaria, me regalan sus aplausos y su cariño, se me acercan, me platican, me identifican y me preguntan. ¿Tú eres la araña patona?, me preguntaron un día, y bueno, cada vez que estoy frente a un público lo disfruto muchísimo”, afirma Leticia Flores.

Originaria de Veracruz, radica en Cancún desde 1985, donde conjuga su carrera como trabajadora social con su pasión por las letras.

Destacada voluntaria en temas como de la tercera edad y discapacidad, su incursión en la literatura infantil comenzó en el año 2010, cuando una canción, un paisaje, un insecto o una palabra, encendieron en su cielo miles de preguntas con todo y sus chispeantes e imaginativas respuestas.

Sus libros reúnen historias en las que la autora desarrolla divertidas y aleccionadoras situaciones.

Son cuentos para leerse en familia, en voz alta, al caer la tarde o antes de dormir, y pueden encontrarse en la plaza ubicada en las avenidas Kabah y Andrés Quintana Roo.