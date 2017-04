Facilita el Tribunal Agrario trámites a los ejidatarios

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El Tribunal Agrario atendió a 91 ejidatarios en Felipe Carrillo Puerto, quienes por falta de recursos económicos no pueden trasladarse a Chetumal para solucionar problemas con sus tierras.

Arturo Bolaños Medina, delegado federal de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, indicó que las visitas que realizan además de dar asistencia legal se brinda integración de expedientes, según las necesidades particulares de los ejidatarios.

Indicó que se dio inicio en Felipe Carrillo Puerto, donde se atendió algunos de José María Morelos, Solidaridad, Tulum y Lázaro Cárdenas. Se brindó asistencia legal a 91 ejidatarios, quienes deben realizar trámites obligatorios ante el Tribunal Agrario, pero por sus situación financiera se les complica ir a las instalaciones, por lo que los magistrados acuden a las comunidades.

Dijo que para realizar las visitas, se realiza una previa, en la que los interesados exponen sus necesidades para que la jornada cuente con los expedientes de la demarcación y sea fructífera.

Entre las acciones se lleva a cabo la corrección de nombres, tanto de titulares como sucesores, cambio de sucesores y otras cuestiones legales que en su mayoría no son realmente tan complicadas.

“Hay tramites que los ejidatarios tienen que realizar en el tribunal, alguno de ellos son sencillos, quienes en su mayoría deben acudir a la sede a entablar un juicio y es lo que se quiere evitar, para que no se les esté dando vueltas”, aseguró Elsi María Che Aguilar, una de las beneficiadas en esta jornada, dijo que por cuestiones presupuestales no había podido actualizar nombres de sus documentos, pero ahora logró hacerlo sin necesidad de viajar.

“Aunque parezca que el gasto de la combi no es mucho, pues hay quienes no tenemos edad para eso y para otros si es complicado tener para el transporte, además si no tienes cita, implica que tienes que quedarte en la ciudad, y es más gasto”.