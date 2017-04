Falta mayor interés de jóvenes por la Cartilla Militar

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El 10% de los formatos para trámites del Servicio Militar Nacional (SMN) son desechados cada año en Felipe Carrillo Puerto, ante el poco interés de más jóvenes para cumplir con la obligación nacional.

Macaria May Ángulo, encargada del área de solicitudes del Servicio Militar Nacional en el municipio, dijo que en cada período se destinan para los jóvenes de la zona maya 300 formatos, de los cuales, se utiliza el 90%. Actualmente, está abierta la convocatoria.

Inició el 15 de enero y cierra el 13 de octubre, para que los interesados puedan acudir a realizar sus trámites correspondientes y poder contar más adelante con la cartilla.

El problema, de acuerdo con la entrevistada, es que el documento poco a poco ha ido perdiendo el interés, porque actualmente no es considerado un requisito importante para acceder a una fuente laboral.

“Ahora con entregar otros documentos pueden ser contratados, por ende, la ciudadanía no ha tenido el interés correspondiente en demandarla”.

El desinterés prevalece a pesar de que, de los 300 formatos remitidos, la totalidad pasan a ser directamente “bola negra”, es decir, que los interesados sólo tienen que entregar los documentos necesarios para obtener el documento, sin necesidad de las largas jornadas de Servicio Militar.

“Es una obligación que surgió a raíz de la Segunda Guerra mundial. Anteriormente este documento era sumamente importante que las personas lo tuvieran, pero con el paso del tiempo ya no es así”, aseguró la encargada del área.

Por su parte, José Chi Coh, joven carrilloportense, dijo que por el momento no está interesado en adquirir el documento, porque no es un papel de vital importancia y no es necesario para obtener un empleo o para otros trámites legales. Sin embargo, consideró necesario generar mayor conciencia entre las nuevas generaciones.