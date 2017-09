Abandonados los espacios recreativos en Carrillo Puerto

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El parque de Patinaje y la Concha Acústica ubicadas en la avenida Santiago Pacheco Cruz en Felipe Carrillo Puerto, permanecen completamente en abandonos, sus pisos rotos, baños deteriorados, sin pintura y badalizados.

Cada uno de esos espacios se construyeron aproximadamente hace más de ocho años, desde entonces no se le ha dado ningún mantenimiento y por las noches están completamente a obscuras, además carecen de vigilancia policial.

Jaír Martín Chan, un joven patinador, afirmó que desde la construcción no se ha visto alguna “manita de gato” y que con el paso del tiempo ya presentan daños en su infraestructura, incluso, los baños se encuentran en muy malas condiciones

“Es tan evidente su olvido, que cuando las personas pasan se dan cuenta de las condiciones como se encuentran, sobre todo el baño que está apestoso, sucio, lo utilizan para todo menos para lo que fue hecho, están pintadas, puertas caídas, se ven ropas interiores y preservativos regados”, mencionó.

Por su parte, María Dzib Puc, habitante de la colonia Cecilio Chi, dijo que la Concha Acústica y la pequeña área verde que es utilizada como “parque” tampoco han recibido mantenimiento.

“A pesar de lo feo que se encuentran, por las noches uno no puede acudir tranquilamente, por la falta de alumbrado público y seguridad social, sobre todo porque en ocasiones se encuentran reunidos jóvenes que tienen mala fama y uno no se puede confiar”, confirmó, la fuente.

Se intentó localizar a Edwin Medina Pacheco, Secretario General del Ayuntamiento Municipal, para conocer más acerca del tema, sin embargo, no fue posible debido a que no se le encontró en su oficina y no atendió las llamadas telefónicas.

Jeremías Cabrera Vázquez, director de Obras Publicas, no pudo precisar la fecha en que se construyeron dichos espacios, ni mucho menos las cantidades que se fueron destinadas para cada obra, porque tenían más de dos administraciones.

De acuerdo con el segundo informe de Valfre Cetz Cen, el parque la “Alameda del niño”, donde se localizan ambos espacios se invirtió dos millones 897 mil pesos.