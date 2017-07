Sin avance investigación de matanza de animales en Carrillo

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) hasta le fecha continua investigando la matanza de perros y gatos, que ocurrió el pasado seis de enero en Felipe Carrillo Puerto, presuntamente por envenenamiento masivo.

Sandra Sánchez, directora de Auditoría Ambiental en el estado, aseguró que hasta el momento se desconocen las causas, sin embargo, se continúa con la investigación a pesar de que no se interpuso ninguna denuncia, por los supuestos afectados (dueños).

“Si no hay una persona que haga la denuncia formal y que le de seguimiento al caso, nosotros no podemos actuar, proceder formalmente en contra de nadie, aunque eso no quiere decir que no lo estemos dando seguimiento, estamos realizando todo lo que está en las posibilidades”.

Agregó que la PPA, en coordinación del área de Control Animal, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología municipal de Felipe Carrillo Puerto, ha realizado una inspección en las veterinarias del municipio, para identificar el posible veneno que se utilizó para fulminarlos.

“Se está tratado de ubicar a las veterinarias que expidieron estos productos, al detectarlos en su momento se sabrá de qué manera se actuará, pues estamos integrando los comités de bien estar animal y de allí partirán los reglamentos correspondientes”, sostuvo

Dijo que en el caso de que se vuelva a registrar situaciones de esa índole, las personas pueden acercarse a la Dirección de Ecología para ser asesorados y ser remitidos a la PPA, para que se realice la denuncia correspondiente y se mantenga un contacto directo entre las dependencias y los afectados.

El seis de enero cerca de las siete de la mañana en la colonia Martínez Ross, fueron encontrados decenas de animales muertos entre perros, gatos, aves de corral y zarigüeyas; presuntamente fueron envenenados, pues el tóxico fue puesto en un pan y regados por diferentes puntos.