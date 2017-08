Ayuntamiento, sin actualizar placas de vehículos oficiales

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Cerca de 100 vehículos que pertenecen al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y de la Policía Municipal Preventiva (PMP), hasta el día de hoy permanecen con las placas vencidas y no existe iniciativa para actualizarlos.

Roberto Suaste Santana, Oficial Mayor de la comuna, reconoció que hasta la documentación de cada uno de los vehículos se encuentran vencidos desde hace más de un año y se viene arrastrando de la administración anterior, hasta ahora no se contemplan para regularizarlas.

“Tenemos un aproximado de 100 vehículos, aunado a que cada una de las direcciones y áreas que se mantienen dentro del organigrama de la administración municipal, hablando de Seguridad Pública, Obras Públicas, por mencionar algunas, los cuales están desactualizadas”, señaló, el entrevistado.

Suaste Santana dijo que no ha destinado algún recurso para realizar la regularización de los vehículos, pues se prefiere invertir ese presupuesto en otras cuestiones legales dentro de la operatividad de la comuna que se encaminen al beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, Jorge Pedro Salas Ríos, Recaudador de Rentas en la zona maya, expuso que el municipio no ha tenido el acercamiento con la institución para tratar el tema de la actualización de placas.

Indicó que desconoce el motivo y la razón por el cual no han hecho las actualizaciones.

“Ninguno de los trabajadores o áreas encargadas del Ayuntamiento se ha acercado para tratar ese tema, pero en estos días me voy acercar personalmente y preguntarles la razón, así también invitarlos a que lo realicen como se hizo abiertamente a los particulares”, comentó

Indicó que si no se ponen al día con la regulación puede crear algún conflicto y controversia ante la ciudadanía al establecerse operativos para la supervisión, debido a que no pueden aplicar una medida de ese tipo si ellos no dan el ejemplo.

“Todos debemos estar en orden y el orden comienza en casa”, expuso.