Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.-Las calles y avenidas de las colonias populares del municipio de Felipe Carrillo Puerto, continúan con bolsas de basura, el servicio de recolección continua siendo deficiente advierten ciudadanos.

En un recorrido realizado por las diversas colonias, se pudo contestar la presencia de numerosas bolsas de basura que se acumulan frente a los domicilios y esquinas, ante la ineficiencia y falta de esfuerzo del área de Servicios Públicos municipal, tal como lo denunciaron públicamente algunos ciudadanos.

Jesús Ek Poot, habitante de la colonia “Francisco May”, dijo que es una situación que se puede apreciar durante todos los siete días de la semanaagravándose los fines, debido que al no contar con una recoja de basura continua los desperdicios se acumulan en las esquinas de su zona lo que se convierte en un problema.

“Es una situación que hasta el momento no se le ha dado solución, casi no vemos la presencia de los recogedores de basura y si pasan, lo hacen fugazmente porque hasta mal recogen los bolsas de basura, no están cumpliendo su función como debe de ser y eso está mal”, puntualizó, el ciudadano.

En ese mismo sentido, Israel Pat Caamal, habitante de la colonia “Leona Vicario” evidenció que se encuentra informe ante esa problemática, pues al dejar demasiado tiempo sus bolsas de basura está propenso a que la fauna callejera termine por regarla y verse con la obligación de recogerla.

“Es un problema que siempre se estará viendo y será difícil de erradicar, pero opino que hace falta más comunicación por parte de las autoridades, porque si dieran a conocer de manera puntual los día y horas que pasa el recolector, nos evitaríamos tantos problemas”, señaló, el entrevistado.

Ante las difentes denuncias públicas que realizaron los ciudadanos, se intentó localizar a la Karla Herrera Villalobos directora de Servicios Públicos Municipales, sin embargo, no fue posible porque nunca se encontró en su oficina, ni atendió las llamadas telefónicas.