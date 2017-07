Buscan controlar casos de cutting en la zona maya

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Aunque las autoridades de salud y educación no se tienen registrados casos de cutting en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, a través de redes sociales, adolescentes y jóvenes de la zona maya presumen cortadas en la piel.

Flora Rubí Sosa Pech, directora del IQM en Felipe Carrillo Puerto, explicó que trastorno se deriva de una conducta auto agresiva y su principal característica refiere a las incisiones que se realizan en partes del cuerpo, pudiendo ser brazos, piernas, por mencionar algunos, y preparan un programa para reforzar los conocimientos de la “enfermedad” a fin de combartirla.

También te puede interesar: Escuelas sin psicólogos para atender el 'cutting'

Indicó que los factores que pueden orillar a realizar ese acto, se derivan del bajo autoestima, depresión, ansiedad, por violencia, acoso escolar, deficiencia en la relación familiar, entre otros aspectos, que no se podrían descartar debido a que todo puede ser propicio inclusive hasta por moda.

“Se preguntarán por qué IQM realiza este tipo de estrategias, si sólo se enfoca en el apoyo a la mujer, no, también trabajamos con perceptiva de género y además porque es un tema en la que todos puedes estar propensos a caer”.

Sosa Pech señaló que no es tema nuevo, pero si está latente dentro del entorno juvenil, pues son ellos que acostumbran a seguir una tendencia con la finalidad de sentirse aceptados en grupos sociales o por desahogarse de alguna situación que los incomoda en sus lugares de concurrencia.

Asimismo indicó que es una situación que se encuentra al orden del día en todas las partes del mundo y Carrillo Puerto no sería la excepción, aunque dijo no tener algún número estadístico, señaló que si ocurre pero a un escala menor y no activa un foco rojo en la ciudadanía.

“Para muchos el término Cunting es nuevo, pero se tiene que conocer y sobre todo estén preparados para tomar las medidas necesarias de atención, sobre todo los padres de familia y docentes de las instituciones de nivel secundaria y media superior, porque ellos están más procesos a cometer esos casos”, finalizó.