Carrilloportenses carecen de la cultura de la denuncia

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- A pesar de que se han registrado una serie de actos violentos e ilícitos a inicios el segundo semestre del año en Felipe Carrillo Puerto, los afectados no han interpuesto denuncias ante la Vice Fiscalía.

Manuel Sarmiento Silva Vice Fiscal de la Zona Centro, dijo que han tenido conocimiento de cada uno de las situaciones de peligro en la ciudadanía, pero ningún afectado se ha acercado a la institución a interponer su denuncia correspondiente para poder iniciar con alguna carpeta de investigación.

También te puede interesar: Alistan taller para evitar la violencia de género en Carrillo Puerto

Detalló que en lo que va del año solamente se han abierto nueve carpetas de investigación; tres en lesiones y daños; dos solo en lesiones; uno por abuso de autoridad; dos en violencia familiar y uno por despojo, el cual se descartó que haya registros relacionados con los dos elementos relacionados y por robos con violencia..

“Desconocemos el por qué la ciudadanía no ha interpuesto su denuncia, pero esto solo nos remite a una cosa que no tienen la cultura de realizarlo y lo que a la larga está provocando que se siga suscitando, pues si no tenemos un reporte, los elementos no pueden hacer la investigación”.

Señaló que como una institución definida se tienen que seguir los protocolos, pues para que puedan iniciar con una investigación, la parte quejosa debió haber hecho lo principal que es la “Denuncia” cumpliendo con ese requisito, la Fiscalía inicia con la integración de la carpeta y posteriormente la parte investigativa.

De acuerdo con información recabada al inicio del semestre del año la Policía Municipal Preventiva (PMP) ha atendido reportes policíacos cerca de seis robos y asaltos, riñas entre pandilleros y dos elementos policiales lesionados en momentos de su labor.

Julio Mucul Balam Director interino de la Policía Municipal Preventiva (PMP), reiteró que la situación registrada se debe en las colonias Cecilio Chi, Rojo Gómez y parte de la colonia centro, sitios donde se tienen ubicados a las pandillas que hacen de las suyas y se resguardan en sus viviendas.