Edificio de la subdelegación de Dzulá en pésimas condiciones

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El edificio de la sub delegación, en donde está establecida la biblioteca de la comunidad de Dzulá en Felipe Carrillo Puerto se encuentra en el abandono y en condiciones prácticamente inservibles.

En un recorrido realizado en el poblado, que se localiza a 43 kilómetros de la cabera municipal, se pudo constatar la precaria situación del lugar, además de documentar las quejas por parte de los ciudadanos.

Lidia Tamayo encargada de la Biblioteca de la comunidad, comentó que es una cuestión que se viene dando desde hace más de nueve años y desde aquel entonces se vienen realizando las peticiones correspondientes a las autoridades en turno para el mantenimiento del lugar y sólo se les ignora.

Además agregó que se ha realizado la petición de equipamiento en la infraestructura, como la instalación de internet, otorgar computadoras, ingresar mejores mesas, sillas, incorporar nuevas luminarias, en otras palabras, la remodelación total del lugar y dotación herramientas necesarias para poder brindar un servicio al poblado.

Dijo que como ciudadana y encarga del área, es una situación que no se tolera, porque no cumple con las medidas adecuadas para ser un espacio público, pues todo está en abandono y en términos generales no cumplen los estándares de seguridad para los niños y estudiantes que llegan por un libro.

“Sólo quiero pedir y reiterar a las autoridades acerca del abandono en la que estamos, desde la administración del presidente Eliseo Bahena Adame en el años 2005 – 2008 hemos hecho solicitudes, para jamás se nos hizo caso y nuca tuvimos una respuesta favorable”, puntualizó, la entrevistada.

Por su parte, Aurelio Xiu Velázquez, sub delgado de la comunidad, comentó que si bien es cierto, siempre han existido esas problemáticas en su poblado; sin embargo, aseguró que se estarán trabajando en su mantenimiento, primeramente en el cambio de pintura e iluminación, con respecto al equipamiento de inmuebles desconoció si pudiera llevarse a cabo.