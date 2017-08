Ejidatarios de Carrillo posponen bloqueo de carretera

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El núcleo Ejidal de Felipe Carrillo Puerto pospuso la fecha para cierre de vías federales, pues esperan una última reunión con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para una resolución.

Elías Be Cituk presidente Ejidal, dijo que se tomó la decisión de esperar hasta el 15 de agosto, debido a que en días anteriores ante una reunión con secretario de gobernación Miguel Ramón Azueta y Francisco Elizondo Garrido delegado de la SCT en la entidad, se tomó el acuerdo de agilizar los pagos de indemnización.

También te puede interesar: Confían en plan para repuntar la Ruta de las Iglesias

“Es un pequeño convenio que se tomó el 9 de agosto en una reunión en Chetumal y hoy se le presentó a la asamblea para que ellos decidan de lo que se debe hacer, entonces aprobaron que se esperará hasta el 15 donde se conocerá más de esta situación”, informó, en entrevistado.

Indicó que se está buscando el pago comercial y actual de las 116 hectáreas de tierras que hace 10 años fueron utilizadas para la contratación de la vía Federal 307 Chetumal - Carrillo Puerto y Carrillo Puerto - Tulum, de no ser de ese modo se tendrá que realizar el bloqueo carretero para presionar.

Aseguró que este acuerdo se debe prácticamente al apoyo que han hecho las autoridades municipales y estatales, para apoyar al ejido de Felipe Carrillo Puerto y ver que se tenga una solución; sin embargo, dijo que será la última reunión que se tendrá y de acuerdo con la contestación que reciban se tomará la decisión.

“El pago ya está ganado en la Procuraduría Agraria, no hay nada más que discutir, pero en esta reunión que se vaya a tener se va a decidir qué vamos a hacer, porque no vamos a continuar que nos sigan dando vueltas con excusas, mucho tiempo se ha esperado”, expuso.

Be Cituk puntualizó ante la llegada del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) el 13 de abril del presente año, hasta ahora se les ha estado prolongando la resolución y no han visto claro por parte de la institución Federal quién únicamente ha estado buscando motivos para no acceder al pago