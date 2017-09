Excluyen a Noh-Bec de apoyos para la vivienda

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Los apoyos de inclusión social no llegaron a la comunidad de Noh-Bec en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, a pesar, de que habitantes ingresaron en tiempo y forma las solicitudes.

Olga Lidia González Hernández, alcaldesa de la comunidad antes mencionada, dijo que para los apoyos de techos, pisos, baños los habitantes de su comunidad ingresaron más de 100 solicitudes, sin embargo, ninguno de ellos fue beneficiado.

“Nos enteremos que el Ayuntamiento entregaría apoyos de baños, techos, firmes, recepcionamos más de 100 solicitudes de personas más necesitas con el objetivo de que se nos pueda beneficiar, pero hasta ahorita no hemos visto claro y no se nos ha destinado siquiera uno”, dijo.

Aclaró que las solicitudes, no solo se enviaron al Ayuntamiento, sino también a las diferentes secretarías del estado, en las que presuntamente habría apoyos para construcción de vivienda y mejorar la calidad de vida, pero tampoco han tenido respuesta.

“No nos limitamos en ingresar nuestras solicitudes, pero desgraciadamente hasta ahora no hemos tenido respuesta”.

González Hernández, indicó que posiblemente ese tipo de situaciones se deban a la incompatibilidad de colores, es decir, que por ser partidos distintos posiblemente se le ha estado bloqueado en cada una de sus gestiones para quedar mal con su gente, por ende, no se les facilita los recursos, apoyos.

“Siento que se dejan llevar por los partidos políticos, cuando se trata de delegados, sub delegados, alcaldes, no hay partidos porque es la gente directamente quien escoge a su representante y son las trabas que hay donde te muevas, siento que ese es el tope para no recibir recursos”.

Por su parte, Jeremías Cabrera Basto titular de la Dirección de Obras Públicas municipal, reconoció que si para el ejercicio fiscal 2017 no se consideraron varias comunidades en las que se Noh-Bec.

No obstante, aseguró que para el año entrante 2018 se estará haciendo lo correspondiente para beneficiar a todos ellos, es decir, tendrán prioridad en la lista.