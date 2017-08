Intentan secuestrar a dos menores en Carrillo Puerto

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Dos menores de edad fueron víctimas de intento de su privación de libertad en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, presuntamente cuando un vehículo con encapuchados se les acercó e intentaron subirlos a la fuerza.

Según datos ofrecidas por la Vice Fiscalía de la Zona Centro es la tercera ocasión que se registra este tipo de hechos; en el primer caso se logró la privación de la libertad de un hombre empresario de una tienda de muebles conocido en el municipio y fue encontrado amarrado en un rancho a las afueras de la ciudad.

La segunda vez un joven de 20 años fue privado de su libertad por más de media hora, cuando supuestamente fue levantado por un vehículo con cuatro hombres y lo dejaron huir a las afueras de la ciudad después de despojarle su teléfono celular y haberlo golpeado; por último la tentativa a los dos menores.

Asimismo, Manuel Sarmiento Silva, Vice Fiscal municipal, expuso que el día de ayer a las 10:00 de la mañana se integró la carpeta de investigación con el número FGE/QR/FCP/08/666/2017, por el delito de tentativa de privación de la libertad, en agravio de los menores Omar y Luis Enrique C. S., de ocho y 11 años.

Agregó que de acuerdo con las declaraciones del padre de familia, el hecho se suscitó cerca de su domicilio ubicado en la colonia Francisco May, en donde aparentemente un vehículo con tres personas; dos encapuchados y uno con la cara pintada, intentaron subir a los menores, no declaró más detalles para no afectar la investigación del acto.

“En lo que va del año es el tercer registro que tenemos por ese tipo de casos relacionados con el delito de privación de la libertad, es un hecho que en términos generales no representa una tendencia, pero como municipio pequeño y donde no se habían registrados marca una inestabilidad para los carrilloportenses”, comentó

Agregó que se estarán realizando las investigaciones necesarias para dar con los presuntos y determinar la naturaleza del hecho y pidió a la ciudadanía tranquilidad, que se mantengan al margen y sobre todo sin son víctimas de ese tipo de asuntos que denuncien para tener más elementos que ayuden a esclarecerlo.