Los abuelitos tendrán una estancia recreativa en Carrillo

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El sistema para Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de Felipe Carrillo Puerto envió a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el proyecto de construcción de una estancia para los abuelitos en la cabecera municipal.

Teófila Moo Kauil, directora del DIF municipal, aseguró que se requiere de una inversión mínima que según el proyecto sería de 120 mil pesos para la adecuación de un espacio ya existente.

Dijo que la finalidad es buscar mejores oportunidades de vida a las personas de las tercera edad, es decir, que tengan donde pasar el rato y realizar actividades recreativas para que no se sientan solos.

Según las estadísticas, tan solo en la cabecera municipal, existen alrededor de mil 500 personas de la tercera edad que requieren de un espacio de atención, aunque la cifra es mayor si se toma en cuenta la población de las comunidades rurales.

El Ayuntamiento ya realizó los procedimientos correspondientes para tener los permisos, derechos de uso suelo y cada uno de las actividades administrativas que se requieren, por lo que solo falta que la Sedesol de su visto bueno.

“El recurso que buscamos es para insumo porque vamos a adecuar un lugar para que tenga su sala, comedor, área recreativa, entre otras. No nos van a construir un edificio nuevo, nosotros propusimos un espacio pretendemos hacer la instalación”, detalló.

Moo Kauil dijo que el edificio propuesto es el que ocupa actualmente el Consejo para la Juventud y el Deporte Municipal (Cojudem), ubicado sobre calle 67 entre 68 y avenida Benito Juárez, de la colonia Centro.

“En eso estamos trabajando ya tenemos un avance, pero no podemos dar una declaración más para no cometer algún error, esto es un proceso que requiere de tiempo, de procedimientos y no es un hecho de que esté destinado para Carrillo Puerto, todo depende la Sedesol”, explicó.

Por lo pronto el proyecto se encuentra en manos de la dependencia federal, la cual tomará una decisión en su momento.