Mortal accidente en la carretera federal 307

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Una pareja que viajaba a bordo de un vehículo compacto murió tras impactarse de frente contra un tráiler de carga pesada, los cuerpos de las victimas terminaron en el pavimento, ambas unidades destrozadas.

El hecho se registró en la carretera Federal 307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, ruta Felipe Carrillo Puerto - Tulum en la altura del entronque de la comunidad de Chumpón en el kilómetro 205 + 100.

También te puede interesar: Aumentan las muertes por accidentes vehiculares en vacaciones

De acuerdo con los datos recabados, el vehículo Nissan Tilda con placas de circulación DMS-95-95 del Estado de Chiapas, salió de Carrillo Puerto rumbo a Tulum, mientras que el tráiler con doble remolque salió de Tulum, rumbo a Carrillo Puerto, sin embargo, en un intento por rebasar, el conductor del vehículo compacto perdió el control e invadió el carril contrario (del tráiler), lo que ocasionó que ambos se encontraran de frente e impactaron.

Tras el encontronazo las personas que iban a bordo del Tilda se proyectaron en sobre la vía asfáltica perdiendo la vida de manera instantánea.

Mientras que la pesada unidad se salió de la carretera, y terminó entre el monte con la cabina incendiada y la estructura de su arrastre totalmente destrozada.

De acuerdo con la información proporcionada por la vice Fiscalía, una las personas ahora accisas corresponde a las iníciales Jorge Ernesto J. F., mientras que la mujeres hasta el momento no había sido identificada, pues no se localizó alguna identificación. El conductor del tráiler no fue identificado, pues no se le encontró en el lugar de los hechos, se presume huyó del sitio.

El hecho alertó a diferentes cuerpos de rescate del municipio, como Cruz Roja, Protección Civil, Policías Federales, Bombero y Policía Municipal quienes en una intervención inmediata lograron controlar la circulación vehícular y sofocar el fuego que se ocasionó del traíler.