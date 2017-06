Pionero de música en lengua maya, pide apoyo gubernamental

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El pionero de la música en lengua Maya de Felipe Carrillo Puerto, sigue tocando puertas en diferentes instituciones gubernamentales para poder continuar con sus sueños, pues la carencia de recursos lo ha mantenido en reposo.

Se trata de Santiago Pat Santos, mejor conocido en el mundo artístico como “El Señor Santos Santiago”, creador de la canción de “Waka ka Meken” (Si quieres abrazarme), quien desde el año 2000 sigue luchando de manera autónoma buscando mantenerse en el ámbito musical.

A sus 55 años de edad y 15 de trayectoria musical, ha participado en cuatro discos colectivos, ha realizado un disco propio llamado “Wayak Maacewal” (El sueño Maya) donde presenta 10 canciones de su autoría, además ha realizado presentaciones en los Estados de Puebla, Monterrey, Chiapas, Veracruz, Yucatán y por su puesto Quintana Roo.

Pat Santos, comentó el 50% de su carrera artística la ha pasado a bajo de los escenarios, pues se ha dedicado a realizado otras labores para poder llevar el sustento a su familia y postergando su sueño.

“Es muy difícil cuando no se tiene algún apoyo, cuando uno tiene que ver por su cuenta propia, otras de las dificultades que he pasado es que mi equipo musical se ha echado a perder y prácticamente no tengo conque trabajar, estoy consiguiendo un teclado y quiera Dios para este año debo estar de regreso”.

Señaló que se ha estado acercando a diferentes instituciones locales; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Culturas Populares, por mencionar algunas, adelantó que ha logrado el apoyo de unas instituciones y en días posteriores estará firmando un Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc).

Puntualizó que la vida artística ha sido con mucha dificultad, debido a la marginación, discriminación y pobreza que lamentablemente tiene marcado a las comunidades y al municipio de Felipe Carrillo Puerto, deteniéndolos a continuar un sueño.

“En el municipio hay mucho talento, hay nuevos jóvenes que se han interesado en hacer música en su lengua, pero hace falta más promoción y apoyo, porque un solo no podrá sostenerlo solo; esperemos que las autoridades se interesen más en impulsarlos”, refirió.