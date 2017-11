Taxistas en Carrillo Puertos, sin vehículos incluyentes

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El Sindicato de Taxistas “General Francisco May” de Felipe Carrillo Puerto, aún no cuenta con propuesta para equipar o adquirir vehículos incluyentes para personas con discapacidad, ante la falta de demanda de la ciudadanía, confirmó, Mario Didier Aguilar Ramírez, Secretario General del Sindicato.

De acuerdo con datos en el municipio existen alrededor de 200 personas con alguna discapacidad, las cuales son atendidas en diferentes instituciones gubernamentales y civiles, como Casita Corazón; Centro de Rehabilitación Integral Municipal (Crim), Centro de Atención Múltiple (CAM) y el Centro Integral para la Familia (DIF).

También te puede interesar: Insuficiente el taxi incluyente para más de seis mil personas

Aguilar Ramírez, dijo que hace aproximadamente dos años existió la propuesta de poder establecer carros que presten esos servicios, sin embargo, por razones ajenas no se pudieron concretar y hasta la fecha, aún no se han retomado. Hoy la justificación es de no ver una solicitud y demanda.

“No es apatía la implementación de vehículos incluyentes, sino que en verdad no se ha percibido el reclamo de la población a través de la petición de un servicio de nuestros ruleteros y en su momento será que se contemple alguna propuesta, pero por el momento estamos en modo espera”, comentó.

Indicó que la poca demanda se puede derivar ante los servicios de transporte que les ofrecen las propias instituciones, ejemplificó la atención que el CAM le da sus estudiantes, tiene asignado una van que se encarga de recolectar a los niños y jóvenes en sus casas para la entrada de clases y después en su regreso.

El Secretario, agregó que por el momento con lo único que cuentan es con descuentos de cinco pesos por el servicio, es decir, a las personas con discapacidad el costo de su pasaje es de 13 pesos; mientras que para otros usuarios son de 18 pesos y si son por radio – taxi es de 20 pesos.

“Hasta este momento es el apoyo que estamos ofreciendo tanto a personas con discapacidad, personas adultas y estudiante; discapacitados y abuelitos se les cobra 13 pesos; a estudiantes 16 y el cobro normal a otras personas 18. Apenas y se tenga otro tipo de apoyo se les estará dando a conocer”, refirió.