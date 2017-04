Redacción

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Según las indagatorias hechas a lo largo de más de tres meses por Fiscalía General de Justicia, la balacera que ocurrió en el Blue Parrot la madrugada del 9 de enero se habría planeado con antelación y con conocimiento de la policía local, que según declaraciones de Miguel Ángel Pech Cen se retiró del lugar previa a una solicitud expresa.

“Estamos investigando que minutos antes que ocurrieron los hechos la propia policía municipal y el comandante que estaba anteriormente en la plaza recibió órdenes de adentro del Blue Parrot para retirarse de los hechos, y todo eso está siendo investigado”, indicó.

No dio un nombre en específico, pero ante la pregunta de si se refirió a Dulce Yuridia Ortega Gómez, quien era en ese momento directora de la Policía Turística, el fiscal agregó:

“Tengo entendido que es el comandante que estaba aquí, estaba y ya no está laborando. Esa es otra línea de investigación: ¿cuál fue la razón por la que recibió la orden y de quién? Porque como autoridad él no tenía que recibir órdenes de un particular pero extrañamente aceptó retirarse”.

Luis Alfonzo Pérez Maldonado era en esos momentos el director general de Seguridad Pública, y fue removido de su cargo el 25 de enero, dos semanas después de lo ocurrido en Blue Parrot; desde el 26 de octubre tuvo a su cargo a Ortega Gómez como directora de la división Turística, y a Diana María Ortiz Echeverría como directora de Tránsito.

De acuerdo a Pech Cen, hay otras líneas de investigación, pero solo hasta que lleguen las pruebas periciales que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) del video que se grabó dentro del propio Blue Parrot es que se podrá determinar cuáles de ellas se concretan .

“Hay varias líneas de investigación, incluso que hay personal que desde la cárcel de Solidaridad están dirigiendo esto (sic)”, agregó sin querer abundar más sobre ello.

Homicidio calificado

“Lo único que tenemos que realizar con la pericial que nos entreguen es cruzar la información necesaria (…) ellos (PGR) ya lo recibieron (el video) y procesaron y ya estamos esperando que esa pericial nos llegue para cruzar con nuestros datos y con base en ello establecer si se puede judicializar con nombre y apellidos ese caso”.

Respecto al caso del Blue Parrot, la Fiscalía estatal realiza la investigación en torno a homicidio calificado, daños y lesiones, mientras que la PGR hace lo propio por los delitos de asociación delictuosa y narcotráfico.

Oficialmente la balacera que se generó en el cierre del festival de música electrónica BPM dejó como saldo seis personas muertas, cuatro en el lugar y dos más mientras se encontraban hospitalizados.