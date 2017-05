Usa fiscal institución para venganza personal (audio)

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- El pasado viernes 5 de mayo el fiscal General de Justicia del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, ofreció una conferencia para anunciar que había iniciado acciones legales para ejercer su derecho de réplica en esta casa editorial.

“Yo no creé la ley, yo no la inventé, yo no la publiqué, pero sí la voy a aprovechar. Desde el pasado viernes, solicitamos el derecho de réplica, Novedades se ha negado, De Peso también, y el jueves, ayer, fue presentado en el Juzgado de Distrito mi solicitud de derecho de réplica para que mi derecho de réplica sea publicado en las mismas páginas, en el mismo tamaño de letra y color, a través de un juzgado de Distrito”, declaró.

Este es el audio completo de la conferencia del 5 de mayo:

“Insisto, no hay que decir que somos juristas, tenemos que demostrarlo; que yo me estoy aprovechando del puesto, no, no podemos hacer la división entre la imagen individual de Pech o la del fiscal en este momento, pero que quede claro, ningún ataque más hacia mi esposa ni a mis hijos, (…) no se vale que se metan con nuestras familias…” concluyó.

Sin embargo la réplica que reclama fue publicada en las ediciones de Novedades Quintana Roo y De Peso, el 30 de abril, tal como consta en la siguiente imagen:

Derecho de réplica completo del fiscal General de Justicia del Estado, Miguel Ángel Pech Cen.

A las oficinas de Novedades Chetumal, en la capital del estado, se recibió primero un documento de derecho de réplica que estaba dirigido a un gerente que no labora en los periódicos de Grupo Sipse. Posteriormente, el Fiscal corrigió y a través del departamento jurídico de la Fiscalía, dirigió un derecho de réplica de aproximadamente seis cuartillas (el primero contenía más de 18) a varios ejecutivos de los periódicos, que recibieron los documentos del lunes 24 al jueves 27 de abril, en Cancún, ya que ahí se encuentra la sede de los periódicos de Grupo Sipse.

Los periódicos Novedades Quintana Roo, Novedades Chetumal, así como las tres ediciones de los periódicos De Peso, publicaron el domingo 30 de abril la réplica, en el mismo espacio que se le dio a la información difundida el lunes 17 de abril, bajo el encabezado “Negro pasado del fiscal Miguel Ángel Pech Cen”, un reportaje sobre quien fuera subprocurador en la época en que escapó el pederasta Jean Succar Kuri.