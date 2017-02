Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Desde que inició la creación de la rueda de la fortuna en la zona hotelera, a la altura del mercado de artesanías “Coral Negro”, ninguna autoridad a mostrado interés por revisar los documentos que acrediten la legal edificación del atractivo turístico.

Fernando Cervantes Mondragón, delegado de Fonatur en Cancún, señaló que realizarán una inspección en la zona, aun cuando el predio es de propiedad privada; hasta ahora ni la Policía Turística, Protección Civil, Semarnat, Ecología, responden ante el cuestionamiento de los permisos y supervisión de los trabajos.

Desde el pasado viernes, el retorno que está junto al mercado fue cerrado por los responsables de la construcción de la obra, sin que las autoridades hagan algo al respecto, además, un trailer, presuntamente de la constructora obstruyó por varias horas de ayer el carril de alta, que está pegado al mercado en el tramo que conduce hacia Playa Delfines.

A ocho días de la inauguración de la rueda de la fortuna, según los trabajadores, el avance es notorio, ya están listas las bases y las estructuras para el montaje del atractivo, que a más de un locatario del mercado molestó, pues no hubo consulta con ellos, y desconocen al dueño del proyecto.

En horas pico del día, y entrada a los centros nocturnos, el tráfico en ambos carriles de la zona se vuelve lento por la carga vehicular que ocasiona la construcción de la rueda, y el cierre del retorno, sin permiso de ninguna autoridad.

Los visitantes que pasan por la zona para ver las artesanías del mercado señalan que es incómodo pasar por el sitio por el ruido que se genera, así como el polvo que desprende la construcción, desde la instalación de la base hasta la instalación del soporte de la rueda, que es lo último que se ha realizado.

La inauguración está prevista para el 14 de febrero Día del Amor y la Amistad, hasta ahora no han revelado cuáles serán los precios para poderse subir, la Dirección de Fiscalización señala que no hay contacto para permisos de operación, siendo esta la entidad regulatoria en el Ayuntamiento.

Comerciantes y locatarios no están conformes con la construcción del espacio, sin embargo, señalan que no pueden hacer nada si las autoridades no interfieren.