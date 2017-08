Anuncian el Travel Forum en Cancún

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La primera edición del Cancún Travel Forum Estrategias en Innovación Turística a celebrarse los días 5 y 6 de septiembre, y en el que se contempla asistan 700 participantes, reunirá́ a 12 ejecutivos de grandes empresas turísticas nacionales e internacionales y personalidades de otros sectores que abordarán temas de innovación en diferentes ámbitos: comunicación y marketing, agencias, hoteles, innovación, aerolíneas y economía.

“Estamos muy orgullosos por haber logrado integrar un programa conformado por actores del más el alto nivel. Sobre todo, estamos agradecidos con estos 13 importantes conferenciantes, ya que no dudaron en hacer adecuaciones en sus apretadas agendas, para participar en este evento, sumarse y contribuir con la misión humanitaria que, desde hace más de 16 años, realiza de la Fundación Ciudad de la Alegría”, declaró en conferencia de prensa.

Para la ceremonia de inauguración del Foro está confirmada la presencia del Maestro Enrique de la Madrid Cordero, Secretario Federal de Turismo y del Lic. Carlos Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.

Destacó que en el primer día de actividades se tendrá la presencia de Lourdes Berho, ex directora del Consejo de Promoción Turística de México y qué es la presidente del grupo Alquimia, y quien se dedica precisamente a la comercialización, a la promoción turística.

También está dentro de los conferencistas David Rebolledo, director general de la línea de negocios de Grupo Bestday.com con una ponencia desde el ámbito de las agencias de viajes, explicando cómo se puede llegar a ser un caso de éxito.

Destaca la presencia de Pablo Azcarraga, presidente de Grupo Posadas, la cadena hotelera más importante de México y además es el actual presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico.

“Pretendemos que el Cancún Travel Forum sea un evento anual, referente para toda la industria por la excelencia en el programa que lo integra. Así mismo, es y será de gran valor el apoyo que recibimos de muchos patrocinadores que se han sumado a este esfuerzo”, expresó Katty Rosado, directora de la Fundación Ciudad de la Alegría.

En entrevista aparte, Julián Balbuena Alonso, presidente del Consejo de Administración de Best Day Travel Group comentó que a estas fechas la ocupación ronda 87% y se contempla que el cierre se genere este fin de semana, aunque podría haber un remanente de turistas para el siguiente fin de semana; la temporada como tal ha sido exitosa a nivel de ocupación, y el nivel de participación del mercado doméstico en particular para Best Day ha sido su mejor año, con un crecimiento por encima del 22%, con respecto a las cifras de 2016.

“Confiamos en que esta tendencia se mantenga para la temporada baja en la que habrá ocupaciones arriba del 75% y comparadas con las bajas temporadas de hace una década ya no se consideraría así“, comentó