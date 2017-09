Exfotógrafo de Borge vive con lujo (video)

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El fotógrafo Mauricio Collado Palacios, luego de ser parte del staff de Prensa y Comunicación del exgobernador Roberto Borge Angulo, es inquilino del departamento A-302, Torre Amara I, en uno de los proyectos inmobiliarios de mayor plusvalía en Puerto Juárez, se trata del complejo “Puertas del Mar”, cuyo valor comercial por departamento fue desde dos millones 512 mil 851 pesos, en 2014 y actualmente rondan en 6 millones de pesos. También en un video de hace unos meses aparece golpeando a un empleado de vigilancia del mismo condominio de alta plusvalía.

Collado Palacios, de acuerdo con la oficina del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), es propietario de una casa de interés social en la Supermanzana 249, justamente en el fraccionamiento Villas del Mar Plus, bajo el folio 344928, desarrollo habitacional de la empresa Cadu Inmobiliaria.

También te puede interesar: Desfalco del trío de Góngora y los Castro es ¡más grande!

En aquella ocasión, Jay C. López, a través de redes sociales, denunció la agresión para posteriormente hacer lo propio ante la Fiscalía General del Estado, según consta en el número único de causa FGE/QR/BJ/08/3916/20, sin embargo, al no darle seguimiento no hubo consecuencias legales bajo los delitos agresión y amenazas.

El complejo Amara Residencial en Puerta del Mar Cancún, ubicado sobre la avenida José López Portillo, Supermanzana 84, manzana 14, lotes 1 y 2, en Puerto Juárez, fue desarrollado por las empresas Puerto Juárez S.A. de C.V. y Abilia Inteligencia Inmobiliaria, entre 2014 y 2015, y consta de torre Amara I y II, 268 departamentos con 1, 2 y 3 recamaras, además de 230 metros de playa, laguna, ciclopista, alberca, gimnasio, sala de usos múltiples y zonas de convivencia familiar.

Según refirió personal de ventas de Abilia Inteligencia Inmobiliaria, tanto en la preventa como venta de ambas torres el precio se ofertó en dólares, partiendo como base en moneda nacional desde dos millones 512 mil 851 pesos hasta casi 4 millones 500 mil pesos, actualmente, un departamento con dos recamaras se encuentra en el mercado en 6 millones de pesos, sin embargo, la renta fluctúa entre 25 y 45 mil pesos y al estar vendido al 100% depende del propietario establecer el monto.

El ex fotógrafo personal tras el cambio de gobierno se mantiene activo por medio de redes sociales, como la página unionwep selección de fotógrafos y videógrafos de bodas, funge como colaborador de la Agencia de Noticias Xinhua, entre otros.