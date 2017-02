Autoriza Semarnat otro fraccionamiento en Playa del Carmen

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Aunque los habitantes de Villas del Sol mantienen importantes rezagos en cuanto a servicios públicos, ayer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autorizó la construcción del proyecto Desarrollo Habitacional Parcela 511, que edificará cerca de mil casas contiguas a este fraccionamiento.

Este desarrollo se ubicará en la parte más occidental de la zona urbana de Solidaridad, será construido por Cadurma, el cual es el promovente, de acuerdo con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA); dicha inmobiliaria es la misma que edificó Villas del Sol, Villas del Carmen y Pescadores Plus; las tres están juntas en la parte poniente de Playa del Carmen.

La Semarnat dio a conocer ayer mediante su gaceta ecológica que se hará el cambio de uso de suelo de 15 hectáreas, en donde se realizará la remoción de vegetación de selva mediana, para la construcción de 977 casas, que se encontrarán alrededor de 10 kilómetros de distancia del centro de la ciudad, por lo que se convertirá en el punto habitacional más alejado del mar dentro del municipio.

De acuerdo con datos arrojados por el Desarrollo Urbano, en la demarcación ya hay alrededor de 17 mil casas — el sector de Solidaridad más poblado— y aunque en esta ocasión el promovente garantiza los servicios de urbanización, energía eléctrica, agua potable, drenaje pluvial, sanitario, áreas verdes y de uso común, lo cierto es que los actuales habitantes de Villas del Sol mencionan que la desarrolladora ha quedado a deber.

“Falla mucho en cuanto a las áreas verdes, no tenemos, esa es la realidad. El drenaje y el agua quizá no dejan de caer, pero es de mala calidad (…) y bueno no hay suficiente transporte aquí, eso lo debe de prevenir con el mismo municipio antes de dar un permiso para construir más casas. Definitivamente ya somos muchos por aquí”, expresó Juan Díaz Hernández, habitante de Villas del Sol.

La inversión será de 180 millones de pesos y se promete la generación de casi 400 empleos entre permanentes y temporales.