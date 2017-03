Investigan posibles fraudes en la CFE

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Habitantes de la colonia Félix González Canto han pagado hasta 10 mil pesos por la conexión del suministro de energía eléctrica en predios de esta colonia en la que es necesario contar con un contrato para tener este servicio.

Gabriel Ermilio Vaqueiro Meza, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Riviera Maya, exhortó a las personas que han sido defraudadas a denunciar los hechos en la sucursal de la isla o bien llamar al 071.

El funcionario federal negó que en este momento exista un proyecto de la CFE para introducir servicio de energía eléctrica en las etapas dos y tres de la colonia Félix González, esto al oriente de la ciudad.

También te puede interesar: La delincuencia no detiene al comercio: descartan cierres masivos

Recalcó que estas dos áreas de la colonia no han sido recibidas por la CFE, y si se hacen cobros son ilegales.

Añadió que si alguien lucra con la instalación del servicio de energía eléctrica deben dar aviso pues si se detectan conexiones no autorizadas se desmantelaría e iniciaría un proceso en su contra, pues es un delito de índole federal que se sanciona con altas multas económicas.

Dijo claramente que se trata de una estafa pues en este momento no se contempla el hacer contratos hasta que la empresa que lleva acabo la obra no la concluya y de ello no hay documentación que avale esto.

Sin embargo, también habló de los casos de quienes hayan sido engañados se puede hacer un análisis de cada uno de forma particular aunque se desconoce el número de ciudadanos que han caído en esta situación.

Las personas que han realizado estos trabajos de conexión son presuntamente trabajadores de la paraestatal, según la información disponible.