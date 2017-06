Gabinete estatal no cumple con las expectativas de Chetumal

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q.Roo.- Eduardo Sánchez Anaya, presidente de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros (UNAI) A.C. dijo que a un año de que la coalición “Quintana Roo UNE, una nueva esperanza” ganó las elecciones estatales, y a nueve meses de asumir el poder, urge un drástico cambio en el gabinete estatal, pero 80 % de los funcionarios no ha cumplido con las expectativas que la sociedad demandó, advirtió.

Las dependencias en las que más se ha notado la incapacidad de los titulares son la secretaría de Gobierno (SG), Desarrollo Económico (SEDE), Estatal de Salud (Sesa) y Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Dijo que a casi un año de la actual administración hacen falta políticas públicas enfocadas a lograr un desarrollo social y económico sustentable, así como en el cuidado del medio ambiente.

“A un año del cambio estructural en Quintana Roo, aún no hay nada que festejar, porque no hay resultados a la vista, Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado requiere renovar su equipo, analizar el esfuerzo de cada uno de los integrantes de su gabinete”.

Agregó que el gabinete estatal no funciona, no existe comunicación directa y por consiguiente no existen políticas públicas de inversión para determinar un proyecto de largo plazo para la entidad, también precisó que Quintana Roo pensó en un cambio, pero tiene que dar resultados, Carlos Manuel Joaquín González tiene voluntad política, pero la mayoría de sus colaboradores no ayudan.

“Todos los proyectos de alianza no dan resultados en un año, por ser compromisos políticos los que se pagan, y quienes ocupan los cargos no son las personas adecuadas, a un año se tiene que evaluar el gabinete, sobre todo en SEDE, Sesa y Seduvi, que no están haciendo su tarea por ser las más ligadas a los proyectos de desarrollo del Estado”.

Precisó que Quintana Roo está un llamado a ser un estado de vocación al medio ambiente y turismo sustentable, es la puerta al mundo para políticas públicas de medio ambiente, por lo que la UNAI, se comprometió con el Ejecutivo a apoyarlo con una importante suma de investigadores e inversionistas para la realización de proyectos sustentables.