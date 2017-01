Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Exhorta la subdelegación de la Profeco en Playa del Carmen a la ciudadanía a verificar que el cobro de los costos de los combustibles sea acorde a lo marcado en la expedición de los tickets fiscales expedidos por las gasolineras.

Esto después de señalamientos de consumidores, que afirmaron haber estado estado pagando precios en base al aumento del llamado ‘gasolinazo’ durante la semana pasada, pero en sus facturas les aparecen montos de finales del 2016.

Incluso conductores han reclamado, que en repetidos casos no se está entregando tickets por presentarse ‘problemas con el sistema de cómputo’ de algunas terminales, a consecuencia de los hechos violentos que perpetraran transportistas locales durante la pasada semana.

“Mira el tema es el siguiente; he ido a cargar gasolina como siempre en una de las estaciones de la avenida Constituyentes y me dieron el ticket de este año, pero que dice que el precio de la magna por litro está a 13.70 pesos y en la bomba dice 15.99 pesos y es lo que me cobraron. Se me hace raro, porque legalmente con el ticket me estén cobrando menos y entonces es resto de lo que se quedan sin fiscalizar ¿A dónde se va o quien lo registra?”, dijo Gerardo R., conductor que reclamó esta irregularidad.

Por su parte Marisol Buitrón Rangel, titular de la subdelegación de la Procuraduría Federal para la Defensa del Consumidor en la ciudad, indicó ante dichas situaciones de presuntos cobros ilegales que es necesario que los afectados denuncien de manera formal y que siempre exijan los comprobantes fiscales, ya que es obligación de dichos negocios.

Precios de las gasolinas

Recordó además que la liberación de los precios de las gasolinas a nivel nacional se implementará en Quintana Roo hasta el último bimestre del presente 2017.

Este es un motivo de denuncia ya que es obligación de la parte proveedora entregar un comprobante que avale la transacción comercial. Siempre debe ser así, para cualquier tipo de queja o aclaración, recordemos que la liberación de los precios de los combustibles todavía no está, solo se aplicó el llamado ‘gasolinazo’. Recuerden que el teléfono del consumidor es el 01800-4688722 , que se puede hacer con la dirección de la estación, el número de bomba para que la central nos mande a las brigadas”, dijo la funcionaria federal.