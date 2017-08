¿Global o local?

Uno de los aspectos clave en el desarrollo del turismo sustentable es el entendimiento que, la actividad turística, traspasa fronteras: fronteras políticas, fronteras administrativas, fronteras ecosistémicas y de ideologías.

Justo escribo esto cuando acabo de dar un par de cursos de capacitación; para mí como capacitador, uno de los aspectos más relevantes de cualquier curso, más allá del contenido, es la enorme posibilidad de tener en una misma mesa a aquellas personas que mueven la actividad turística, que interactúen, que se conozcan y que compartan los retos para el desarrollo de su actividad.

Y aunque nos parezca increíble, en una misma región, o en un mismo municipio, muchas veces los actores involucrados directa o indirectamente en la actividad no se conocen, o comparten poco; esto puede darse debido a que en muchas ocasiones nos come el día a día, la operación nos absorbe, nuestro esfuerzo está dedicado a sacar adelante lo urgente, y olvidamos lo importante.

De ahí la importancia de trabajar en la conformación de comités locales de trabajo formados e impulsados por aquellos actores que dan vida día a día a la actividad turística; ya hemos comentado en ocasiones anteriores que de nada sirve tener el mejor hotel, el mejor restaurante, la mejor operadora local, si el destino en el que operamos y donde vivimos y viven nuestros colaboradores no es el adecuado. No importa cuántos sellos y certificaciones tengamos en lo individual si no logramos enfrentar los retos del turismo en lo colectivo.

Los destinos realmente exitosos en materia de turismo sustentable, son aquellos que han encontrado liderazgos (formales o no formales) que ven más allá de sus intereses personales o de institución, y consiguen encontrar otros generadores de cambio que buscan, además de avanzar en lo individual, generar una dinámica de colectividad que traspase estas fronteras de las cuáles hablamos al inicio del artículo.

¿Y esto como se logra? La metodología es fácil: piensa global, actúa local; sin embargo, el llevar esto a la práctica requiere un trabajo coordinado entre muchos actores, el cuál puedo resumir en cuatro pasos:

Primero y más importante, analizar a los actores y la forma en cómo los involucramos; todos tenemos formas de pensar y actuar particulares, visiones diferentes, pero al final complementarias e intereses, que debemos conocer, mapear y tener muy claros.

Segundo, entender lo global. No podemos actuar para lograr un destino sustentable si seguimos pensando como lo hacíamos hace algunas décadas; si comprendemos que el mundo se mueve hacia una tendencia, sería ridículo pensar que nosotros como destino vamos en otro sentido: nuevos modelos de negocio, conectividad, desarrollo sustentable, inclusión, energías renovables, economías bajas en carbono, es “lo de hoy” y lo de mañana.

Tercero, si ya lo entendimos, entonces hay que visualizarnos a futuro; los ejercicios de visión colectiva a largo plazo son siempre útiles para saber cómo podemos vernos a futuro. No podemos avanzar en el camino si no tenemos claro hacia donde tenemos que llegar, sería dar pasos en falso sin una dirección correcta. Y lo crean o no, hoy todavía hay muchos destinos turísticos cuya visión sigue siendo trienal o sexenal, y no de largo plazo. Aunque también es clave poner metas a corto y mediano plazo que nos lleven a cumplir esa visión.

Cuarto, definir muy claramente los liderazgos y alejarse de los intereses individuales para acercarse a metas comunes; y aquí es donde el reto es más amplio. He visto procesos de gestión caerse porque los líderes no están reconocidos como tal, o porque no hay resultados concretos, o porque se desvirtúan los objetivos, o porque las decisiones se toman unilateralmente.

Y creo que aunque hay modelos interesantes alrededor del mundo, aún nos falta mucho trabajo por hacer para lograr que, cada destino, conforme sus comités locales, vean a futuro y trabajen día a día en lograr estas metas comunes que, al final, nos benefician a todos los que estamos involucrados, directa o indirectamente en esta actividad.