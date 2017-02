El Día de San Valentín no pasó desapercibido entre los cancunenses.

Rubi Velázquez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A pesar de que la economía de los cancunenses ha sido afectada por los aumentos al combustible y otros productos, el Día del Amor y la Amistad no pasó desapercibido e hicieron sentir importante a la persona amada con globos, flores y chocolates.

Este es el caso de Fermín Carrasco, de 38 años, quien al concluir esta mañana su horario de trabajo, hizo una parada en el supermercado antes de llegar a su casa y aprovechó para comprar unos chocolates para Mary, el amor de su vida, quien lo esperaba en su hogar.

Caso similar fue el de Natalia Ábrego Marín, de 28 años, quien de camino al trabajo compró una rosa para regalársela a su pareja, ya que al término de sus labores esta estaría esperándola en Playa Delfines.

“Espero que la rosa aguante unas horas, que llegue desinflada, pero completa”, comentó mientras sonreía y hacía la parada a un autobús de zona hotelera.

“Es cierto que la venta ha estado floja en los últimos años, pero no se debe perder la tradición, no se necesita mucho dinero para ser gentil y hacer sentir querida a la pareja, basta un detalle que no afecte la economía del hogar”, dijo Eugenio Gálvez Ku, comerciante ubicado en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Oriente (ADO).

Mientras tanto en las plazas comerciales el movimiento era el cotidiano y no hasta las 14 horas de ayer, los locatarios afirmaban que la venta era la de cualquier otro día, sin embargo, esperaban un repunte por la tarde, argumentando que después de las 18 horas es cuando las parejas salen a divertirse y a comprar algún obsequio para el ser amado.

“El que cayera en martes tampoco ayudó mucho y otros esperarán hasta mañana que es quincena para hacer sus compras, el caso es que la fecha es hoy y yo como mujer no perdonaría que mi esposo no me diera ni una rosa”, destacó Lourdes Velásquez Piña, de 28 años, quien en compañía de su hija acudió a Plaza las Américas a comprarle una cartera a Gustavo, su pareja.