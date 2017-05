Gobierno apoya la permanencia del CRIT

Redacción / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Debemos de estar muy aten­tos para que los recursos públicos puedan llegar has­ta donde más se necesita, a las niñas y a los niños que más lo requieren, señaló el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, al asistir a la entrega de resultados del Centro de Rehabilitación In­tegral Teletón (CRIT) 2016 en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, acompaña­do de su esposa la presidenta del Sistema para el Desarro­llo Estatal de la Familia (DIF) Quintana Roo, Gabriela Rejón de Joaquín.

“Nos da mucho gusto apoyar para que este Centro de Reha­bilitación Integral Teletón se mantenga, que siga, yo sé que todavía hacen falta muchas co­sas por hacer, que falta toda­vía encontrar más soluciones a algunos de los problemas que todavía hay para que podamos llegar a más familias, a más ni­ños, a más niñas que lo nece­sitan”, dijo el Gobernador de la entidad. Citó que con el respaldo del Gobierno de Quintana Roo el Centro de Rehabilitación In­fantil Teletón (CRIT) brinda apoyo a 650 familias y podrían llegar a mil.

“Seguramente vamos a po­der hacerlo; sabemos que las condiciones del estado no eran las óptimas, que había muchos problemas de tipo financiero que no permitían ayudar o apoyar como debe de hacerse. Sin embargo, al corregir el rumbo de Quin­tana Roo hemos ido avanzando en el tema financiero, hoy esta­mos mejor y eso nos permite apoyar estos programas, proyectos que van en bien de la gente que más lo ne­cesita”, expresó el mandatario estatal Carlos Joaquín.

Por su parte, el presidente de la Fundación Teletón, Fernan­do Landeros, recordó que hace unos meses la permanencia del Centro de Rehabilitación Inte­gral Teletón Cancún se puso en riesgo, y así se manifestó oportunamente.

“Pero, con el apoyo del gobernador Carlos Joaquín y de su esposa Gabriela Rejón se pudo seguir adelante para continuar al servicio de las familias en condicio­nes vulnerables”, explicó durante el recorrido por las instalaciones ubica­das sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Fernando Landeros había dicho hace unos meses que el 2016 no había sido el mejor de los años para el CRIT, pues además de las dificultades económicas que debían sortear, la administración del ex go­bernador Roberto Borge An­gulo les adeudaba 70 millo­nes de pesos, ya que por dos años no había cumplido con ese compromiso que tienen todas las entidades del país.

En este evento, acom­pañando al Gobernador y al presidente de la Funda­ción Teletón, estuvieron Paula Albarrán de Lande­ros; el niño Diego Rebolle­do, egresado y pionero del CRIT Cancún y las niñas Gina Serdán, paciente del DIF estatal, y Lupita Tomás, paciente del CRIT.

Después de este evento, el gobernador Carlos Joa­quín González encabezó la ceremonia para la firma con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de un convenio de coordina­ción que permitirá dismi­nuir los índices de manera sólida y consistente.

“En Quintana Roo, nues­tro reto es disminuir la bre­cha entre nuestras ciudades motores del liderazgo turís­tico mundial y nuestra zona rural olvidada y abandonada por muchos años”, expresó.