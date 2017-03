Gobierno estatal busca más anomalías administrativas

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, dijo que en el aparato gubernamental se continúan con las revisiones administrativas y financieras para lograr la rendición de cuentas de las que se han desprendido anomalías, algunas configuran delitos que han sido denunciados, a las que se podrían sumar más.

“Estamos trabajamos para que haya rendición de cuentas y hemos iniciado desde la etapa de transición una revisión muy cercana, hemos encontrado anomalías que han sido denunciadas y podrían haber varias más”, comentó.

El Ejecutivo estatal espera que las denuncias que han puesto ante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República por desfalcos y fraudes, entre otros delitos, tengan un buen puerto para la justicia que clama la comunidad quintanarroense, aunque hasta ahora no se tiene información respecto a las pesquisas y mucho menos a órdenes de aprehensión que se haya desprendido de ello.

“No tengo información al respecto, no tengo esos datos, yo también me enteré por los medios de comunicación”, dijo en torno a un rumor de un cúmulo de órdenes contra ex funcionarios que habían sido giradas la noche del jueves.

Joaquín González dijo que se sigue remando contracorriente para subsanar los baches financieros que encontraron tanto con la deuda con los bancos, como con los proveedores que haciende a más de 2 mil millones de pesos, 25% de ellos tienen como origen el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, y que no forman parte del refinanciamiento.

“El refinanciamiento se hizo para reducir la tasa de interés y los plazos en que se hicieron esos créditos, lo que hicimos fue lograr revisar con el Banco Mundial y la Secretaría de Hacienda para refinanciar este deuda y disminuir el porcentaje que nos retienen de las participaciones y que era de 70% y ahora lo bajamos a 50% y eso nos da recursos para llevar a cabo programas”, aseguró.

Actualmente la deuda pública de Quintana Roo es de 20 mil millones de pesos.