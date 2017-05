¡Ninguno se salva! Van contra todo el Cabildo de Mauricio Góngora

Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Prácticamente todos los integrantes del Cabildo en el periodo de gobierno municipal 2013-2016 en Solidaridad, que encabezó Mauricio Góngora Escalante, tienen una responsabilidad directa en aprobar la concesión del servicio de agua potable lo que representa una violación al Bando de Gobierno de la Comuna y configura el delito de uso indebido de la función pública.

El anuncio lo hizo la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, en el marco de la sesión décima sexta sesión ordinaria de Cabildo y además del ex presidente municipal, Mauricio Góngora, los 14 ex regidores, el ex síndico, todos ellos avales de la entrega de la concesión de servicio de agua potable a un particular, también a la ex regidora y actual diputada local Laura Beristain Navarrete se le fincarían responsabilidades.

“Recordemos que la concesión se otorga (el 8 de diciembre del 2014) y luego hay un plazo hasta que concluye el gobierno. La gente que se quedó callada, por omisión tácitamente avaló, no la concesión, sino la ilegalidad en la que se cayó y eso es un tema de responsabilidad de servidores públicos”, dijo Torres Gómez.

Cabe apuntar que Orlando Muñoz Gómez, actual director de Protección Civil, también firmó esa aprobación, pues fungía como regidor.

El contralor Ludwig Paul Cárdenas Lugo informó que se han iniciado procedimientos en contra de los ex regidores y el ex síndico por haber aprobado acuerdos que son ilegales, y aunque el de la concesión del agua no es el único, sí es el que más peso tiene por la afectación social que ha representado.

“Una vez que la contraloría determine si hay la violación legal al Bando, pondrá en conocimiento a la sindicatura y a la presidencia municipal las vistas del hecho probablemente constitutivo de un delito y entonces se presentarán las querellas (…) es una responsabilidad penal por exceso de funciones y porque ya dañó el patrimonio de terceros y que finalmente se configura como ejercicio indebido de la función pública”, dijo Torres Gómez.

Firmar aprobación de concesión

El Bando de Gobierno, en su artículo 45, establece que “no podrán ser motivo de concesión a particulares los Servicios Públicos siguientes: I. Agua potable, drenaje alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales (…)”.

Pese a que está claramente establecida esa prohibición, Mauricio Góngora Escalante, en contubernio con el Ejecutivo estatal, hizo que el Cabildo firmara la aprobación de dicha concesión a una empresa privada, incluso de manera coercitiva, según narraron en semanas pasadas ex regidores consultados.

Torres Gómez indicó que una vez que se presente la querella ante la Fiscalía, ésta se encargará de deslindar responsabilidades y calificar el grado de involucramiento que tiene cada uno de los ex servidores públicos por este y otros casos que puedan surgir.