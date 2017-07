Los ausentes del PRI

Sin el brillo del pasado reciente, el PRI celebró este sábado su asamblea estatal en el salón de eventos de la Expofer en Chetumal, donde cerca de un millar de militantes se reunieron para definir a sus delegados rumbo a la asamblea nacional y, de paso, calentar motores para la contienda estelar de principios de julio de 2018.

A pesar de que el salón estuvo a reventar gracias a que muchos militantes fueron acarreados en autobuses de turismo y combis del Suchaa, llamó más la atención la ausencia de destacados cuadros del PRI caribeño convertido en oposición por un maestro de la autodestrucción: su ex gobernador Roberto Borge, encerrado en una cárcel panameña.

Una de las ausencias más notorias fue la del diputado federal José Luis “Chanito” Toledo Medina, que cobró relevancia porque sus homólogos Mario Machuca Sánchez y Arlet Mólgora Glover sí acudieron al cónclave de los priistas de la comarca.

El político playense, quien fue un fuerte precandidato a la gubernatura en las elecciones pasadas y que representa uno de los activos electorales más importantes del PRI, manifestó en diversas ocasiones su molestia por la permanencia de Raymundo King como líder estatal del partido, e incluso intentó una suerte de rebelión que no prosperó.

Tras un coqueteo con Morena, “Chanito” Toledo habría decidido no saltar al partido de López Obrador y permanecer en el Tricolor, aunque su inasistencia a la asamblea estatal es un mensaje que sabrá interpretar el líder priista Raymundo King. Tampoco estuvo presente el ex secretario de gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, quien al igual que “Chanito” ha sido un duro crítico de la gestión del dirigente chetumaleño y coordinador de su bancada en el Congreso local.

Otra política de altura que no aterrizó en la asamblea fue la delegada federal del ISSSTE y ex precandidata a la gubernatura, Cora Amalia Castilla Madrid. La experimentada chetumaleña es una priista de hueso colorado que no se pierde los eventos de su partido, ni siquiera en los malos tiempos, pero en esta ocasión fue una de las caras importantes que no apareció en la foto.

Raymundo King capeó el temporal y tiene a su partido en zona de competencia de cara a los comicios mixtos de principios de julio de 2018, cuando estarán en juego las 11 presidencias municipales, cuatro diputaciones federales, tres senadurías –una de primera minoría– y la Presidencia de la República.