¿Complicidad en la SESA?

Desangradas sus finanzas de manera brutal en la administración anterior, la Secretaría de Salud (SESA) fue recibida por la actual titular, Alejandra Aguirre Crespo, en estado crítico, con desabasto de medicamentos y personal, crónicos padecimientos en la infraestructura hospitalaria e infecciosos virus de corrupción en las direcciones administrativas de los nosocomios y de la propia dependencia.

Las irregularidades documentadas en la SESA de 2011 a 2016 suman cientos de millones de pesos cuyo destino se pierde en el fango de la corrupción, lo que bastaría para proceder con toda la fuerza de la ley contra los responsables del desfalco, pero esto no ha ocurrido.

Y es que de manera más que sospechosa, Alejandra Aguirre prefiere guardar silencio cuando se toca el tema sobre los desvíos ocurridos en la administración pasada en la Secretaría a su cargo y evade cualquier cuestionamiento lanzando el problema a la Secretaría de la Función Pública, quien es la responsable de auditar las cuentas de todos los organismos.

Pero a la médico Alejandra se le olvida que es también una responsabilidad de ella, como titular de la dependencia, facilitar la investigación financiera, y no solo eso, sino también presionar para que las denuncias contra los ex funcionarios que tuvieron que ver en el desfalco procedan.

Sin embargo, el ex secretario de Salud Juan Lorenzo Ortegón Pacheco no ha tenido que rendir cuentas por las múltiples irregularidades que heredó a su salida, más allá de una comparecencia ante el Congreso local en septiembre del año pasado, la cual no tuvo mayores consecuencias.

Peor aún, el ex director administrativo de la SESA, Raúl Aguilar Laguardia, cuyas corruptelas cuando estuvo en esa dependencia son de sobra conocidas, anda como si nada pues su nombre ni siquiera ha sido mencionado por las nuevas autoridades.

Por lo visto a Alejandra Aguirre le tembló la mano para proceder contra los ejecutores de la sangría a esa Secretaría, a pesar de que esto le ha acarreado severas críticas por la falta de insumos y medicinas en hospitales y centros de salud, que a seis meses de su gestión apenas empieza a solventarse.

Por negligencia o complicidad, Aguirre Crespo ha optado por no destapar la cloaca en su dependencia, para beneplácito de los saqueadores que se enriquecieron con dinero destinado a cuidar la salud de los quintanarroenses.