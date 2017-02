Alejandra Galicia/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Las observaciones en contra del exgobernador Roberto Borge Angulo, además de las evidencias de desvíos de recursos al erario público estatal y federal afectan la imagen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Quintana Roo, que actualmente atraviesa conflictos internos originados por la presidencia de Raymundo King de la Rosa, por no aportar resultados favorables, opinaron priístas.

Carlos Cardín Pérez, militante del PRI y expresidente de Benito Juárez, mencionó que la mala imagen que ha aportado Roberto Borge con las denuncias en contra de su administración ante la Procuraduría General de la República (PGR), así como los problemas internos, provocarán la salida de más priístas importantes que dejarán las filas.

En enero de este año, Eduardo Ovando Martínez, reconocido priísta en el sur del estado, abandonó las filas del PRI después de 43 años de militancia y se llevó centenares de simpatizantes.

Para el priísta Cardín Pérez, la imagen que ha dejado el exmandatario Borge, y los problemas de estructura dentro del partido tricolor, provocarán grave inestabilidad para el PRI en las elecciones de 2018 que lo colocarían en una de las últimas fuerzas partidarias.

Joaquín Hendricks Díaz, exgobernador de Quintana Roo, dijo que es necesario reforzar al partido y si saliera no se sumaría a ningún otro.

“El día que yo deje el PRI será porque me cansé de decir cosas que debemos hacer y no se nos escuche a la mayoría, que la dirigencia se aparte de los principios que lo rigen, en ese momento podría yo dejar el PRI, pero no irme a otro partido político, sino simplemente hacerme a un lado”, dijo el exgobernador.

Agregó que es necesario arreglar los problemas internos del partido para evitar más quebrantos.

En el caso de Borge Angulo, el pasado 24 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró de manera precautoria 25 inmuebles sujetos a enajenaciones irregulares durante su administración de gobierno.

Hendricks Díaz señaló que las autoridades ya están trabajando sobre el tema y que incluso algunos opinan que el proceso ha tardado, sin embargo, la PGR está buscando mantener sólidas las denuncias para evitar fallos que provoquen que los responsables paguen por los delitos.